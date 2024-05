Seduc divulga resultado final do Prêmio Educação Nota 10, categoria Enem

100 alunos aprovados no Instituto Federal de Sergipe e na UFS serão premiados

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) divulgou o edital com o resultado final do Prêmio ‘Educação Nota 10’. A premiação é uma forma de reconhecer o esforço e dedicação dos alunos matriculados na rede pública estadual e no Programa Pré-Universitário que receberam a aprovação no Sistema de Seleção Unificada – Sisu 2024, referente ao Exame Nacional do Ensino Médio – Enem 2023, e ocuparam as 100 maiores notas nas instituições e na Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Segundo a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase) da Seduc, Eliane Passos, a próxima etapa do prêmio consistirá na solenidade de premiação, que ocorrerá ainda este mês de maio, quando todos os aprovados, juntamente com seus familiares, serão convidados a se reunir no Teatro Atheneu, em Aracaju, para receber os prêmios e compartilhar a felicidade com os alunos.

A premiação ocorrerá da seguinte forma: alunos que ocuparão do 1° ao 10° lugar receberão R$ 5 mil; do 11° ao 50° receberão R$ 3,5 mil, e do 51° ao 100° lugar receberão uma quantia de R$ 2 mil. Nesta primeira fase, 100 alunos foram contemplados.

De acordo com Eliane Passos, a premiação do ‘Educação Nota 10’ não apenas reconhece o esforço dos alunos e profissionais que os prepararam, mas também incentiva aqueles que estão se esforçando neste ano. “É muito estimulante para todos os envolvidos, principalmente para os alunos”, finaliza.

Foto: Maria Odília