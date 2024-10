Seduc lança Processo Seletivo Simplificado para professor do Centro Estadual de Idiomas

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) lançou nesta segunda-feira, 14, o Edital nº 28/2024/GS/Seduc, que tem como objetivo selecionar e formar Cadastro Reserva de profissionais para atuar como professores no Centro Estadual de Idiomas (CEI). O período de inscrições ocorre entre os dias 14 e 18 de outubro.

O edital é direcionado a professores efetivos do Magistério da Rede Pública Estadual de Sergipe, com os requisitos especificados na publicação.

Considerando a atuação docente no ensino de línguas de fundamental importância para que o aluno possa interagir no mundo plural, globalizado e internacionalizado e a promoção das experiências de intercâmbio a serem ofertadas pela Rede Pública Estadual, o CEI tem como finalidade promover a internacionalização da Rede, por meio do ensino de línguas estrangeiras modernas e da Língua Brasileira de Sinais – Libras.

O coordenador geral do Centro Estadual de Idiomas, Waldinei Silva, conta que o processo seletivo de professores para o CEI é um marco para a educação de Sergipe. “Tendo em vista que o Governo do Estado, com essa iniciativa, visa a implementar ações que promovem a internacionalização do sistema educacional público, preparando os estudantes por meio do ensino de línguas estrangeiras, estas ações são hoje imprescindíveis para a formação dos estudantes”, comenta Waldinei.

O edital completo está disponível no site da Seduc, na aba ‘Editais e seleções’, e as inscrições podem ser realizadas a partir do link https://inscricoes.seduc.se.gov.br/.

Foto: Izabela Campos