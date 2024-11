Seduc realiza 2ª Exposição de Educação Profissional na próxima quinta-feira

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Educação (DED), realiza nesta quinta-feira, 21, a segunda edição da Exposição da Educação Profissional e Tecnológica de Sergipe (EPT), a ExpoEPT. O evento será realizado no Clube do Banese, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju, das 9 às 16 horas.

Com o tema ‘Inclusão, sustentabilidade e inovação’, a ExpoEPT tem o objetivo de oportunizar um espaço para exposição e apresentação de práticas exitosas, estudos e resultados de projetos produzidos por estudantes e professores da rede pública estadual da educação profissional ao longo do ano letivo de 2024. A rede estadual de ensino de Sergipe vem se destacando na qualidade técnica da iniciação científica e da pesquisa, alcançando grandes eventos nacionais e internacionais.

Serão mais de 18 escolas estaduais participantes com 39 trabalhos apresentados, com expectativa de público de mais de 500 pessoas. Dentre os trabalhos em exposição estarão ‘Automação Residencial Inclusiva com Dispositivos Inteligentes’ e ‘Maquete de tratamento de água e automação’, do Centro de Excelência Professor Joaldo Oliveira, de Poço Verde; ‘Sistema automatizado de irrigação’, do Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos (Creja) Professor Marcos Ferreira, de Simão Dias; ‘Smart Tea: dispositivo visual com recursos de led para substituir sinais sonoros em ambiente escolar’, do Centro de Excelência em Educação Profissional Neuzice Barreto, de Nossa Senhora do Socorro; ‘Inteligência Artificial e Novas Tecnologias de Combate a Incêndio’, do CEEP Agonalto Pacheco da Silva, de Neópolis, e muitos outros.

Participarão da II ExpoEPT estudantes, professores, educadores e equipes diretivas de todas as unidades que ofertam Educação Profissional e Tecnológica, sejam elas da rede ou as que ofertam em parceria com a Seduc, e pessoas que admiram a iniciação científica e a pesquisa. Na ocasião, as unidades de ensino apresentarão os trabalhos, produtos e experimentos científicos que possam envolver a participação do público.

“Vamos socializar as práticas exitosas das escolas que ofertam a modalidade de EPT, para que todos tenham acesso ao que é produzido na rede. Será um intercâmbio de atividades que possam inspirar outros alunos e professores a também promoverem tecnologia, ciência e pesquisa e para que os alunos tenham contato com experiências que possam ser vivenciadas no ambiente de trabalho ao longo da vida profissional”, destaca o diretor do Serviço de Educação Profissional do Departamento de Educação da Seduc, Francisco de Assis.

A Seduc oferta 41 cursos em 13 eixos tecnológicos distribuídos em 60 instituições de EPT na rede pública estadual de ensino. Dentre os principais cursos estão Nutrição e Dietética, Segurança do Trabalho, Informática e Redes, Administração e Automação Industrial. Também são ofertados os cursos de Petróleo e Gás, Saúde Bucal, Cuidador de Idosos, Modelagem do Vestuário, Gerência em Saúde, Energias Renováveis, Agroecologia, Enfermagem, entre outros. Das 60 instituições de EPT, 14 ofertam também o ensino médio integral ou concomitante com a educação profissional.

Serviço

O quê: Seduc realiza 2ª Exposição de Educação Profissional (ExpoEPT)

Quando: Quinta-feira, 21 de novembro

Horário: Das 9 às 16 horas

Local: Clube do Banese – Av. Mario Jorge Menezes Vieira, 1350 – Coroa do Meio, Aracaju.

Foto: Ascom Seduc