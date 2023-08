A segunda edição do Torneio de Futebol Delegado Marcelo Hercos ocorrerá neste sábado, 12, a partir das 8h, no Centro Esportivo de Treinamento (CET), bairro Aeroporto. O evento realizado pela Associação dos Delegados de Polícia de Sergipe (Adepol/SE), em alusão ao Dia dos Pais e em homenagem ao colega Marcelo Hercos é dedicado aos associados, seus filhos e pais.

A primeira edição do torneio, realizada no ano passado, foi o pontapé inicial para a prática semanal do futebol, promovida pela Adepol, sempre às terças-feiras, oportunidade em que os colegas se encontram e se divertem.

O presidente da Adepol/SE Isaque Cangussu ressalta o cuidado que a diretoria tem com cada evento para os associados. “Tem sido uma marca da nossa gestão planejar e promover cada evento social com muito carinho, visando a satisfação de cada colega participante, e com o torneio do Dia dos Pais não poderia ser diferente, ainda mais quando se trata de um evento batizado com o nome do nosso saudoso colega Marcelo Hercos, o que aumenta a nossa responsabilidade em fazer o melhor possível”.

Homenagem

O Torneio de Futebol ‘Delegado Marcelo Hercos’ é um evento realizado pela Adepol/SE desde o ano de 2022. O certame em alusão ao Dia dos Pais leva o nome delegado Marcelo Hercos como uma homenagem dos seus colegas, que lembram com carinho de sua sua alegria, de sua paixão pelo esporte, em especial o futebol. O delegado Marcelo Hercos morreu precocemente aos 42 anos em outubro de 2021, durante o cumprimento do exercício profissional.

Por Raquel Almeida