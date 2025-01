Sejesp apoia circuito de vôlei de praia com 600 participantes em Aracaju

Com o apoio logístico da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp) ocorreu no último fim de semana mais uma etapa do Circuito Pé na Areia, da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF/SE), o Clube da Caixa. O evento conta com a participação de 600 competidores.

O secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, prestigiou a competição e elogiou a estrutura oferecida aos atletas. “O vôlei de praia é um esporte maravilhoso, e depois que a nossa Duda Lisboa ganhou o ouro olímpico em Paris, a modalidade tem crescido cada vez mais em Aracaju. Portanto, parabenizo a organização do evento e coloco a nossa secretaria à disposição para novas parcerias que beneficiem os atletas e o esporte na capital”, afirmou .

Nesta etapa do circuito, houve disputas de vôlei de praia nas categorias dupla e 4×4. Os atletas estão concorrendo a medalhas, troféus e premiação em dinheiro. O evento segue até o dia 2 de fevereiro.

Foto: Ascom Sejesp