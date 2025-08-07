Semed capacita professores para o uso de ferramentas digitais no ensino da Matemática

A Secretaria Municipal da Educação (Semed), por meio do Departamento de Educação Básica (DEB), realiza nesta quinta-feira, 7, a Formação Continuada para Professores de Matemática do 5º ano. O evento acontece na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Juscelino Kubitschek, na Coroa do Meio. O curso de aperfeiçoamento é voltado para os 125 professores que lecionam a disciplina na rede municipal. O objetivo é munir os profissionais com conhecimentos sobre ferramentas digitais que vão qualificar e tornar as aulas mais atraentes para as crianças.

Formadora de professores de matemática dos anos iniciais, Aline Ávila explica que o foco da atividade de hoje é o avanço da aprendizagem das crianças com meios que facilitam a assimilação de conteúdos. Em se tratando de uma disciplina que pode assustá-las por não ser tão simples, a professora destaca a importância de contar com o auxílio do digital para proporcionar o aprendizado de forma lúdica e interativa.

De acordo com a formadora Aline, o assunto de matemática abordado na capacitação dos profissionais é área e perímetro. Além de ser trabalhada a fundamentação teórica e conteúdos práticos, a formadora também apresenta aos professores como se usam os novos recursos dentro desse conteúdo. “A gente sabe que hoje os nossos alunos estão muito inseridos nesse ramo de tecnologia, eles gostam muito de jogos digitais. Então, a gente traz os conteúdos referentes às habilidades do quinto ano, nesse caso de hoje em Matemática, para que os professores possam trabalhar com essas ferramentas na lousa digital e em outras atividades que possam ser levadas para a sala de aula”, expõe.

Segundo a formadora, todas as salas de aula contam com a tela interativa que dão todo esse suporte para o uso das ferramentas. Para Aline, como tudo na matemática está interligado à prática, o uso de meios tecnológicos integra-se perfeitamente à proposta. “Isso facilita o aprendizado deles, e é isso que a gente faz nas formações, trazer a Matemática de forma prática pra gente consolidar esse aprendizado da melhor maneira possível”, destaca.

Sandra Braga é uma das professoras que estão participando do aperfeiçoamento. Pedagoga na EMEF Elias Montalvão, na Zona de Expansão, ela avalia que será de extrema importância levar essas informações adquiridas às aulas. “Esses eventos de formação são muito importantes para nós, professores. Hoje, estudamos Perímetro e Área, e a formadora Aline trouxe conteúdos que a gente vai poder trabalhar com as crianças de uma forma mais lúdica, mais interativa, possibilitando que eles se conectem de uma forma melhor com os assuntos da disciplina”, declara.

A pedagoga Yluska Silva, da EMEF Santa Rita de Cássia, também enalteceu a atividade de qualificação profissional. “Essas formações são importantes porque elas proporcionam o encontro de professores e a troca de práticas, além de nos atualizar acerca do cenário educacional, com ferramentas que podem ser atrativas para melhorar a situação de sala de aula. Foi mais um conteúdo no qual a formadora trouxe ferramentas digitais que possamos utilizar na lousa, o que vai agregar muito às nossas experiências”, conta.

Texto e foto AAN