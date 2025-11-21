Semfas divulga lista de inscritos no PSS para psicólogos e assistentes sociais, em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), divulgou no Diário Oficial do Município a lista completa de inscritos no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de psicólogos e assistentes sociais. O documento reúne todos os candidatos que tiveram suas inscrições registradas dentro do prazo estabelecido no edital.

A publicação da lista garante transparência ao processo seletivo e permite que os participantes verifiquem seus dados, confirmem a efetivação da inscrição e acompanhem as próximas etapas. O PSS visa reforçar a rede socioassistencial do município, com profissionais que atuarão em unidades como Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro Pop e serviços de acolhimento institucional.

O processo tem caráter temporário e será realizado até a efetivação do Concurso Municipal Unificado (CMU), que está em fase de estruturação. A etapa teve início após a publicação do Decreto nº 8.320, que criou a comissão responsável por acompanhar, organizar e fiscalizar todo o processo seletivo. Esta será a primeira vez que o município reunirá, em um único certame, as demandas de diferentes órgãos e entidades da administração municipal.

Com a lista disponível do PSS, os candidatos devem ficar atentos ao cronograma oficial para o andamento da seleção, que inclui análise de títulos, comprovação de experiência profissional e divulgação dos resultados, conforme o Edital aqui no link .

Arte: Ascom/Semfas