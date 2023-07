Senac Sergipe oferta vagas gratuitas para cursos EAD no segmento de gastronomia

O Senac Sergipe, por meio do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE), está com inscrições abertas para dois cursos do Programa Senac de Gratuidade (PSG) de Educação à Distância (EAD), na área de gastronomia.

As capacitações estão sendo viabilizadas em parceria com o Ministério do Turismo (MTur).

“Nós somos Polo da Rede EAD, cujo Departamento Regional Sede é a do Paraná. Em parceria com o Ministério do Turismo estão sendo ofertados diversos cursos no segmento de gastronomia. Para Sergipe, foram disponibilizadas 20 vagas, divididas em dois cursos: cozinha internacional e sustentabilidade aplicada à cozinha”, informa Rafael Ramos, gerente do NDIE.

Segundo ele, as capacitações rápidas e gratuitas estão sendo ofertadas, com o objetivo de fomentar o turismo no país.

“Devido à pandemia da Covid-19, este ano o DR Paraná está disponibilizando uma série de cursos PSG a distância, com o objetivo de retomar o turismo, após o período de isolamento”.

Os interessados podem fazer a inscrição no Portal da Rede EAD (https://www.ead.senac.br/gratuito/ ) .

“As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de julho, através do endereço do portal, que é bastante intuitivo e fácil. Ao acessar busca pelo DR Polo de Aracaju para pleitear a vaga. Quem se inscrever logo e atende todos os critérios exigidos, como renda e escolaridade, terá mais chance de conseguir uma vaga. Para ambos os cursos, os inscritos têm que ter cursado todo o Ensino Fundamental”, informa Rafael Ramos.

Ao fazer a inscrição, cada candidato tem também que preencher uma declaração, confirmando que se encaixa nos pré-requisitos do Programa Senac de Gratuidade. As aulas serão iniciadas no dia 1º de agosto e os alunos terão até o dia 14 de setembro para concluir o curso que escolheu.

Sobre os cursos

Cozinha Internacional – O objetivo é apresentar técnicas para o preparo de pratos típicos da culinária internacional. A cozinha internacional permite um intercâmbio cultural entre os costumes dos diversos povos.

Neste curso, traremos o modo de preparo dos principais pratos típicos de cada um deles: Venezuela, EUA, Caribe, França, Inglaterra, Índia, China, Polônia, Rússia e África.

Sustentabilidade Aplicada à Cozinha – A proposta é promover a conscientização para práticas sustentáveis na cozinha, envolvendo os processos de compra, manipulação e entrega do alimento, de forma que garanta o aproveitamento integral dos alimentos e a redução de desperdícios.

