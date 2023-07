Sergipanos ganham destaque nacional com a participação no Jungle Fight

Além da vitória e conquista do cinturão dos pesos-pena pelo sergipano Willian Colorado, na edição 118 do Jungle Fight, neste sábado, 29, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, outros lutadores sergipanos ganharam destaque no cenário nacional do MMA e até conquistaram o direito de disputar um cinturão.

Willian Colorado venceu Júlio “Tyson” Pereira por decisão unânime (48-47, 49-46 e 48-47), mas Anderson “Astro da Maldade” também venceu Júnior Melo por nocaute técnico com 1min39s do segundo round e conquistou o direito de disputar o cinturão da sua categoria no próximo Jungle Fight, em São Paulo; Marcelo “Guará” venceu Isaque da Silva por finalização com 1min25s do segundo round; Fabrício “Alagoinhas” dos Santos venceu Kleyton Alves por finalização no primeiro round; Nícolas Sávio venceu Geovani “Braço” Barbosa por nocaute técnico aos 4min29s do segundo round; Robison “Tchunay” venceu Henrique “Goku” da Silva por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28); Antonio “Tarquínio” Alves venceu Vinicius “Prodígio” por finalização aos 3min08s do terceiro round; e Salmy Silva venceu Emerson Assunção por finalização aos 2min19s do primeiro round.

Após a vitória por nocaute técnico com 1min39s do segundo round, o lutador sergipano Anderson “Astro da Maldade” conquistou o direito de disputar o cinturão da sua categoria e agradeceu o apoio da torcida. “É muito importante ter esse apoio dos sergipanos e a casa lotada para nos assistir. A festa está muito linda e eu estou muito feliz de ter representado vocês. Na próxima luta, eu trago mais um cinturão para Sergipe. Oss!”, saudou o lutador.

O lutador Nicolas Sávio venceu o adversário Geovani “Braço” Barbosa por nocaute técnico aos 4min29s do segundo round e também agradeceu o apoio dos mais de seis mil sergipanos que lotaram o Constâncio Vieira para torcer pelos lutadores sergipanos. “Eu estou muito feliz de ter trazido essa vitória aqui pra gente, né? Lutando em casa eu me sinto mais forte. Essa emoção e essa energia toda aqui, não tinha como ter um resultado diferente. A vitória veio por mérito da minha equipe, nós treinamos muito e colocamos a estratégia em jogo. Obrigada a todos que vieram torcer, vocês também foram muito importantes para esse resultado”, afirma.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou a importância do Jungle Fight para o MMA e para os sergipanos. “A realização do maior evento de MMA da América Latina aqui em Sergipe, o Jungle Fight, fortaleceu as artes marciais no estado e deu visibilidade aos nossos atletas. Sergipe, assim como o resto do país, sempre teve o futebol como destaque, mas hoje temos o Constâncio Vieira lotado e empolgado para assistir às lutas de MMA. E as pessoas que vieram hoje puderam conhecer os nossos atletas e acompanhar as suas vitórias, como o Anderson que conquistou aqui o direito de disputar um cinturão na próxima edição”, ressalta.

Foto: Arthuro Paganini