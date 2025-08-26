‘Sergipe é aqui’ completa 55 municípios contemplados pelo programa com edição em Graccho Cardoso

Informe publicitário

Na última sexta-feira, 22, toda a população de Graccho Cardoso teve acesso a mais de 160 serviços oferecidos Governo do Estado.

O ‘Sergipe é aqui’ chegou à 55ª edição no município de Graccho Cardoso, na última sexta-feira, 22. Durante todo o dia, a população local pôde usufruir de mais de 160 tipos de serviços voltados à promoção da cidadania, ofertados pela administração estadual. Também foram anunciados investimentos para a cidade que somam mais de R$140 milhões.

O programa de gestão itinerante se consolida como uma iniciativa que reforça o compromisso do Governo de Sergipe com a descentralização da administração pública e oferece ações que melhoram a vida dos cidadãos.

Localizado no médio sertão sergipano, Graccho Cardoso teve o atendimentos concentrado no entorno do Colégio Estadual Manoel Alcino do Nascimento, onde foram disponibilizados serviços como emissão de documentos, a exemplo de CPF, CIN e ID Jovem; exames médicos nas Carretas do Homem e da Mulher; avaliação bucal; orientações jurídicas; doação e exames de sangue; castração de gatos; negociação de dívidas; atualização vacinal; licenciamento de veículos, entre outros.

Uma das moradoras de Graccho Cardoso que aproveitou a passagem do ‘Sergipe é aqui’ pelo município foi a aposentada Maria Valdelice de Melo, que esteve na edição para fazer seu exame de sangue. “Já tinha passado do tempo de fazer meus exames, eu sou diabética, então também quis fazer para saber como eu estou. Todo mundo me atendeu muito bem e eu vou aproveitar para conhecer os outros serviços”, destacou.

No setor de serviços ofertados pelo Departamento de Trânsito (Detran-SE), o eletricista Jonas Dorea procurou o atendimento para realizar uma transferência de licenciamento de veículo. “Comprei um carro alguns meses atrás e já precisava colocar ele no meu nome, porque ainda estava no nome do antigo dono. Foi um atendimento bem rápido, até para pegar a senha”, disse.

Já na área de negociações de dívidas, os moradores puderam ter informações e resolver possíveis pendências financeiras, como foi o caso da cuidadora Marília Rodrigues, que foi atendida pela Iguá Sergipe, empresa responsável pelo abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto no estado. “Eu fui bem atendida pelos rapazes. Vim aqui porque meu pai faleceu alguns meses atrás e minha família queria saber se existiam dívidas no nome dele para que pudéssemos quitar. Agora, vou passar pela Deso e depois vou tirar minha identidade”, contou.

Alguns moradores aproveitaram a série de serviços do ‘Sergipe é aqui’ para realizar mais de um atendimento, a exemplo da autônoma Simone de Aragão, que, além de fazer sua avaliação bucal, também realizou a troca da identidade e o teste de bioimpedância. “Os serviços estão aprovados, consegui fazer bastante coisa. Fiz a avaliação do meu peso para ver como estava minha saúde, e também troquei o meu RG pelo novo modelo. Não estava vencido ainda, mas é sempre bom prevenir”, ressaltou.

Mais desenvolvimento

Os investimentos anunciados pelo Governo de Sergipe durante a 55ª edição do ‘Sergipe é aqui’, em Graccho Cardoso, representam mais desenvolvimento para o município do médio sertão. Somados, os recursos chegam a quase R$ 140 milhões desde 2023, um valor que representa quatro vezes o orçamento anual da cidade. Os investimentos vão desde a pavimentação de ruas e a restauração de rodovias estratégicas para o escoamento da produção, até obras de infraestrutura urbana e melhorias em escolas. Iniciativas como essa, realizada durante o programa, reforçam o compromisso do Governo de Sergipe em descentralizar os serviços e garantir mais qualidade de vida à população.