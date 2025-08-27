Sergipe investe na modernização das escolas da rede estadual de ensino com climatização

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), continua avançando com o programa ‘Sinta o Clima’, que vem transformando os ambientes escolares da rede pública estadual. Até o momento, já são 214 escolas climatizadas, totalizando 3.951 máquinas de ar-condicionado instaladas, o que garante mais conforto térmico para gestores, estudantes, professores e toda a comunidade escolar.

Entre 2023 e 2025, o programa alcançou todas as dez diretorias regionais de educação (DREs), com um investimento total de R$ 142.395.282,75. Este valor deve aumentar nos próximos meses, considerando que 37 escolas estão em processo de aumento de carga, 17 passam por esse processo durante reformas, oito foram liberadas para climatização, sete estão em fase de licitação e outras 35 aguardam abertura de licitação.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, reforça que o ‘Sinta o Clima’ integra as iniciativas do Governo de Sergipe para fortalecer a qualidade do ensino público. “Estamos investindo em infraestrutura, tecnologia e conforto. Climatizar as escolas significa proporcionar um ambiente mais adequado para o ensino e aprendizagem, com condições para que estudantes e professores possam desenvolver suas atividades com mais qualidade e bem-estar”, destaca.

Relatos da comunidade escolar mostram que a climatização tem contribuído para o melhor desempenho acadêmico, além de favorecer a frequência e a permanência dos alunos em sala de aula. O sistema também ajuda a reduzir os impactos das altas temperaturas típicas da região. A meta é climatizar todas as 318 escolas da rede pública estadual até o fim de 2026, garantindo não apenas conforto térmico, mas também a modernização da infraestrutura educacional em Sergipe.

Recentemente beneficiada pelo programa, a Escola Estadual Pedro Diniz Gonçalves, em Areia Branca, já conta com salas de aula, refeitório, despensa e outras dependências totalmente climatizados. Os efeitos positivos vêm sendo percebidos no dia a dia dos alunos e professores. O diretor Sidney Gomes da Silva destacou os benefícios da melhoria. “Os alunos ficam mais tranquilos e relaxados. Antes, o calor os deixava impacientes, mas agora estão mais calmos e apresentam rendimento melhor. A climatização tem sido fundamental para um ambiente escolar mais agradável”, afirma.

Segundo a estudante Mariana, a mudança foi decisiva para melhorar o aprendizado. “A climatização do ambiente escolar foi uma grande conquista para a gente. Eu estudo aqui desde o terceiro ano e sei que quando chega o verão, é muito quente, o que impedia a gente de prestar atenção à aula. Agora, com os ambientes climatizados, fica mais fácil nos concentrarmos. A gente está feliz!”, comemora.

No Centro de Excelência Professora Maria Ivanda Carvalho do Nascimento, em Aracaju, a comunidade escolar também celebra a entrega da escola 100% reformada e climatizada. Para a diretora, Adriana Hora Santos, “o Programa Sinta o Clima trouxe mais do que ar-condicionado para nossas salas: trouxe dignidade, valorização e condições reais para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça com mais qualidade. Hoje, nossos estudantes contam com um espaço moderno, confortável e preparado para enfrentar os desafios do presente e do futuro. Essa conquista fortalece o compromisso do Governo de Sergipe e da Secretaria de Estado da Educação com a educação pública e nos enche de orgulho em fazer parte dessa transformação”.

A estudante Maria Clara também aprovou a transformação pela qual a escola passou. “Com essa reforma, nós vamos conseguir melhorar muito nosso aprendizado, porque todas as salas estão climatizadas. Antes da reforma, a gente sofria bastante, principalmente no horário do meio-dia e no fim da tarde, quando era muito quente e, às vezes, os ventiladores não funcionavam. Agora, tenho certeza de que o ambiente será mais propício para os estudos, sobretudo pelo conforto térmico dentro das salas de aula”, conclui.

Foto: Ascom Seed