Sergipe marca presença em mais uma reunião do Conselho Nacional de Educação

Gestores estaduais da educação de todo o Brasil estão reunidos em Rio Branco, capital do Acre, na terceira Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). No evento, gestores estaduais debatem sobre assuntos pertinentes à educação pública, como sistemas de avaliação e diversidade.

Representando Sergipe, o secretário de Estado da Educação e vice-governador Zezinho Sobral participou pontuou o trabalho desenvolvido pelo estado para fortalecer os processos educacionais. “O encontro foi uma oportunidade para debater temas importantes para o avanço da educação no Brasil, ao lado de autoridades do Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e representantes de todo o país. As discussões abordaram avaliações nacionais, equidade educacional, o Novo Ensino Médio, entre outros tópicos importantes para fortalecer nossas políticas educacionais. Nosso compromisso é seguir avançando e contribuindo para a melhoria da educação em Sergipe e em todo o Brasil”, destacou Zezinho Sobral.

Um dos principais pontos da agenda do primeiro dia foi a participação do presidente do Inep, Manuel Palácios, que debateu sobre as Avaliações Nacionais com foco na alfabetização. Palácios chamou a atenção para o esforço para capacitar as redes estaduais, a fim de melhorar o desempenho em exames como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), e ressaltou a importância de assegurar que as avaliações considerem as diferentes realidades regionais.

O anfitrião, secretário de Estado da Educação do Acre, Aberson Carvalho, deu as boas-vindas aos participantes, destacando as particularidades da região Norte e o modelo pedagógico das escolas da rede estadual acreana, que busca uma maior integração com as comunidades locais. Ele enfatizou a importância de refletir sobre as características regionais no desenvolvimento das políticas educacionais.

O presidente do Consed e secretário de Estado da Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo, seguiu com as boas-vindas e destacou os principais temas que estão sendo abordados durante o encontro, entre eles, o foco em avaliações nacionais e políticas de equidade, além de desafios regionais enfrentados pelos estados no cenário educacional.

Os secretários presentes também discutiram a importância de avaliações educacionais que respeitem a diversidade do país, argumentando que os rankings nacionais devem considerar as peculiaridades enfrentadas por cada estado, especialmente na alfabetização.

A secretária nacional de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, Zara Figueiredo, também marcou presença no evento, revisitando a discussão sobre a Política Nacional de Equidade e as Relações Étnico-Raciais na educação. Figueiredo destacou os desafios enfrentados pelos estudantes negros e a importância de políticas educacionais voltadas à redução das desigualdades raciais e sociais, apontando dados preocupantes sobre a regressão educacional desses grupos.

Zara também foi a responsável por ministrar a discussão sobre o Pacto Nacional contra o Analfabetismo e fortalecimento da EJA.

Pela tarde, os secretários Vitor de Angelo e Hélio Daher (MS) mediaram o debate sobre a Reforma do Ensino Médio. A discussão contou com a presença do Consultor do Consed, Ricardo Martins, que apresentou a análise dos subsídios para a revisão das diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Médio.

A reunião continua nesta sexta-feira, 25, com novas discussões e encaminhamentos para o avanço da educação brasileira.

ASN – Com informações do Consed

Foto: Ascom Seduc