‘Sergipe no Mundo’ 2025 inclui novos destinos e contempla professores e servidores

O programa ‘Sergipe no Mundo’, que oferece a estudantes da rede estadual de ensino a oportunidade de vivenciar experiências educacionais e culturais em outros países, está com novidades neste ano, dentre elas, o aumento do número de vagas e a inclusão de novos destinos, permitindo que mais jovens tenham acesso ao intercâmbio. O programa também amplia a oportunidade para professores e servidores da Educação. O próximo edital está previsto para ser lançado no primeiro semestre deste ano.

Segundo Eliane Passos, diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), as mudanças visam atender a um número maior de estudantes, ampliar a formação para professores e servidores e diversificar os países parceiros. “Para 2025, expandimos o programa com a inclusão de novos destinos como França e Austrália, além disso ampliamos o número de vagas em relação à primeira edição, dessa vez serão 100 vagas para o intercâmbio estudantil”, explicou.

Na segunda edição, o programa visitará dez cidades de sete países: Galway e Waterford na Irlanda, Vancouver no Canadá, Sevilha e Málaga na Espanha, Canberra na Austrália, Brighton e Cambridge na Inglaterra, San Diego nos Estados Unidos e Lyon na França. O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, reiterou o resultado positivo do programa. “É uma iniciativa que vai além da educação, é um projeto de vida. Estamos preparando nossos jovens para aprimorarem a segunda língua, dando a eles a oportunidade de viverem experiências educacionais e culturais em diversos países, garantindo que eles possam conquistar seus sonhos e contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou.

Yslavo Cândido, estudante da Escola Estadual Lourival Fortes, em Riachão do Dantas, no centro-sul sergipano, integrou a turma de 2024 e viajou para a Irlanda. Para ele, participar do programa foi uma das melhores experiências de sua vida. “Dormir na casa de uma família irlandesa foi mágico, como mergulhar de cabeça na cultura local, sem nenhum filtro. A saudade dos meus pais foi grande, mas meus novos amigos me acolheram de braços abertos e juntos exploramos cada cantinho da Irlanda. Experimentar o gaélico, o idioma irlandês, foi um desafio e tanto, mas superdivertido! Exploramos os cliffs (falésias), catedrais, museus, praias, parques, castelos, The Wellington Testimonial (monumento) e andamos de bicicleta por 46 km, de uma cidade a outra”, relembrou.

Yslavo deixou um recado para os futuros intercambistas. “Se você está pensando em participar do programa, não perca esta oportunidade. É uma experiência que te transformará. Minha dica é: esteja aberto a novas experiências e aproveite cada momento”, complementou. Em 2024, o programa levou 49 estudantes aos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda e Espanha. Cada participante teve a oportunidade de viver uma imersão cultural e acadêmica, com visitas, momentos de lazer e hospedagem por famílias anfitriãs.

Sergipe no Mundo

Criado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), o programa ‘Sergipe no Mundo’ é uma iniciativa que promove intercâmbios educacionais para estudantes da rede pública estadual. O programa tem como objetivo desenvolver as competências linguísticas, acadêmicas e culturais nos participantes, ampliando suas perspectivas de futuro. No ano de 2024, o investimento total foi de R$ 4.335.000,00, com aprovação entre os alunos. Participaram do intercâmbio 49 estudantes do ensino médio da rede pública estadual de ensino.

Para participar, os alunos devem se inscrever em um processo seletivo, estar matriculados na rede pública estadual de ensino, ter entre 14 e 17 anos, possuir uma média igual ou superior a 7,0 nos componentes curriculares, ter uma frequência mínima de 75% e obter a autorização dos pais ou responsáveis. Assim que for selecionado, o estudante recebe um auxílio financeiro, além de um kit de viagem que inclui uma mala de 23 kg, mochila, agasalho, nécessaire, porta-documentos. Os países incluídos no ‘Sergipe no Mundo’ são Estados Unidos, Canadá, Espanha, Reuno Unido, Irlanda e nesta segunda edição, o destino foi ampliado também para a França e Austrália.

Foto: Maria Odília