Sergipe se destaca com 100% das escolas estaduais conectadas à internet

O cenário da educação pública em Sergipe vem sendo redesenhado com a ampliação da conectividade nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. O estado garante 100% das escolas da rede conectadas à internet com link dedicado, Wi-Fi seguro e estrutura digital, além de disponibilizar tablets para os estudantes do Ensino Médio. Essa conquista integra o Programa Educação Mais Conectada, executado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), que já beneficia mais de 140 mil estudantes em todo o território sergipano.

Ao todo, 318 unidades escolares foram contempladas com internet com link dedicado, rede de Wi-Fi com proteção cibernética e estrutura tecnológica completa. Com um investimento superior a R$ 57 milhões, o Governo de Sergipe consolida um novo momento na educação sergipana, em que a tecnologia deixa de ser uma ferramenta complementar para se tornar uma parte essencial do cotidiano escolar. A conectividade, agora universalizada na Rede Estadual, tem o objetivo de transformar o processo educativo, tornando-o mais dinâmico, seguro e alinhado às demandas tecnológicas.

Segundo o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, alcançar 100% das escolas conectadas à internet é mais do que um marco tecnológico: é um compromisso com a equidade e o futuro da educação sergipana. “É importante garantir que todos os estudantes tenham acesso às mesmas oportunidades digitais, com estrutura adequada e ferramentas modernas. Isso se trata de investir no potencial dos nossos jovens estudantes e na construção de escolas mais conectadas”, destacou.

A proposta trata-se de uma estratégia de transformação digital que tem proporcionado mudanças estruturais nas formas de ensino e aprendizagem. As ações da Educação Conectada são organizadas em três eixos: conexão por fibra óptica em todas as escolas da rede; implantação de uma rede de Wi-Fi com camadas de proteção cibernética, assegurando uma navegação mais segura para alunos e professores; e a entrega de 71 mil tablets para os estudantes do ensino médio, fomentando práticas de educação híbrida.

Além de proporcionar o acesso a conteúdos digitais e plataformas de aprendizagem, a iniciativa estimula o desenvolvimento de habilidades tecnológicas essenciais para os desafios contemporâneos. A distribuição dos tablets, que já chegaram a todas as unidades de ensino médio, foi acompanhada de orientações detalhadas sobre o uso e conservação dos equipamentos, entregues diretamente pelas próprias escolas.

Laboratórios conectados

Outro fator de destaque é a modernização dos laboratórios de informática, que passaram a oferecer um ambiente mais atrativo e funcional para a realização de atividades pedagógicas. A integração entre infraestrutura, formação docente e acesso a equipamentos garante uma melhor preparação para promover a qualidade do ensino na Rede Pública Estadual de Ensino.

No Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Professor José Cláudio Monteiro, situado no povoado Jenipapo, no município de Lagarto, toda a comunidade escolar já está conectada. O acesso à internet está presente em todos os ambientes escolares, e os recursos tecnológicos disponibilizados aos alunos, como os laboratórios de informática, os tablets e a conectividade da rede, têm contribuído diariamente para a melhoria no desenvolvimento das habilidades digitais dos estudantes.

Para os alunos, a iniciativa contribui na melhoria do desempenho escolar, além de ampliar as possibilidades de pesquisa e oferecer suporte principalmente àqueles que não possuem acesso à internet ou não têm aparelho celular. “Além de os tablets ajudarem nas aulas, agora podemos estudar de forma totalmente conectada na escola, pois esses meios tecnológicos são excelentes e servem para o nosso estudo”, destacou o estudante Everton Giovanne, do 1º ano do Ensino Médio.

Entrega de tablets

Já no Centro de Excelência Atheneu Sergipense, em Aracaju, a comunidade escolar vibra com o uso das tecnologias no dia a dia para projetos pedagógicos. A conexão de internet nos ambientes da escola faz com que a rotina de estudos dos estudantes ocorra de forma mais engajada e lúdica, pois, atualmente, muitas atividades, pesquisas e trabalhos em equipe podem ser desenvolvidos com o uso dessas novas tecnologias.

Outro fator que marcou a comunidade escolar foi a entrega dos tablets que, para os estudantes, deixou de ser apenas um aparelho, para se tornar uma ferramenta que contribui com o aprendizado, principalmente porque são usados de forma integrada às aulas e pelos professores.

Para o estudante Keully Állan, o uso da tecnologia e a conectividade faz muita diferença na escola. “Nós estudamos o dia todo, e fazer com que nossa escola esteja conectada melhora bastante a nossa rotina. Hoje em dia quase tudo envolve tecnologia, seja para pesquisar, assistir a aulas ou até fazer as atividades em equipe que os professores passam”, disse.

A entrega de tablets continua a todo vapor para os estudantes do ensino médio da Rede Pública Estadual de Ensino. Lançado no ano letivo de 2025, o programa tem como meta principal entregar 71 mil tablets para uso pedagógico aos estudantes até o mês de junho. Até o momento, já foram distribuídos 53 mil aparelhos em 135 escolas. A iniciativa faz parte do Plano de Ação da Seed, em parceria com o Ministério da Educação (MEC).

A estudante Dandara Beatriz reforça que a disponibilização dos tablets aos estudantes deixou de ser apenas a entrega de um aparelho, para ser a oportunidade de que os alunos estudem com mais autonomia: “Muitos colegas não têm acesso a esses aparelhos em casa, e, com a entrega dos tablets, eles passaram a ter a oportunidade de estudar com mais autonomia. Isso realmente contribui para o aprendizado, principalmente quando usado de forma integrada às aulas”.

