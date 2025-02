Sergipe tem média de 15 casos de câncer de pênis e seis mortes/ano por causa da doença

Nos últimos dez anos, o Sistema de Informações Hospitalares do SUS registrou 155 casos desse tipo de câncer no estado; 46 homens tiveram a genitália amputada e 66 morreram em decorrência da doença.

De 2015 a 2024, Sergipe registrou 155 casos de câncer de pênis, e deste total, 46 homens tiveram a genitália amputada. De 2014 a 2023, o câncer maligno de pênis causou a morte de 66 homens. Esses dados foram registrados pelo Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SHS/SUS) e compilados pela Sociedade Brasileira de Urologia. No país, nos períodos já citados, foram computados 22.212 casos da doença, que causou a amputação de 5.851 órgãos sexuais masculinos – uma média de quase 600 amputações por ano -, e a morte de 4.502 pacientes.

Entre os fatores de risco importantes para o surgimento da doença estão a presença de hipertrofia de prepúcio (pele excessiva na glande), e fimose (retração da pele que cobre a glande), problemas que impedem a correta higienização do pênis e potencializam o surgimento de câncer na genitália masculina, que foram identificados pelo SUS em 534.164 homens em todo o país nos últimos dez anos, sendo 3.872 casos em Sergipe.

E para chamar a atenção para esse tipo de câncer grave, mas que é facilmente evitado com a boa lavagem do pênis com água e sabão, foi que a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) escolheu o mês de fevereiro para realizar a campanha “Cuide, você só tem um”, levando para a população em geral informações sobre a doença, os fatores de risco, como realizar a prevenção e o tratamento.

Em Sergipe, a seccional da SBU iniciou as ações da campanha firmando parceria com a Associação Desportiva Confiança, que em uma das partidas disputadas pelo time durante o mês de fevereiro, pelo Campeonato Sergipano 2025, levará para o campo uma faixa de conscientização com a frase: “Câncer de pênis mutila e mata! Água e sabão são a prevenção. Cuide-se!”

“A gente precisa divulgar massivamente que o câncer de pênis é uma doença grave, mas cuja prevenção é simples. E por sabermos que o futebol é um dos esportes de massa que é a paixão do brasileiro, e cuja maioria dos torcedores é do sexo masculino, fizemos o convite ao Confiança, que é um dos importantes times de futebol de Sergipe, e ele aceitou essa parceria, o que nos deixou felizes e honrados”, declarou o presidente da SBU/SE, o urologista David Lima.

Prevenção, sintomas e tratamento

Embora acometa mais homens com idade acima dos 50 anos, o câncer de pênis também tem sido registrado em jovens, o que aumenta a preocupação da SBU. O médico urologista e presidente da SBU em Sergipe, David Lima, explica que entre os sintomas da doença estão alterações na pele do pênis, como mudança de textura e na cor; surgimento de ferida que não cicatriza; sangramento sob o prepúcio ou secreção com mau odor; e presença de nódulos (caroços) na região da virilha.

A doença está ligada, inclusive, a fatores socioeconômicos como falta de acesso a saneamento básico, baixa escolaridade e condições precárias de higiene, que são importantes fatores de risco. Infecções por HPV e tabagismo também influenciam no surgimento da neoplasia. A prevenção a este tipo de câncer é simples e requer, basicamente, o uso de água e sabão, vacinação contra HPV (doença sexualmente transmissível) e cirurgia de postectomia (retirada do excesso de pele da glande).

Fevereiro é o mês em que é celebrado o Dia Mundial do Câncer, mais especificamente no dia 04, e como o câncer de pênis é uma doença crescente no Brasil, a SBU nacional escolheu esse mês para intensificar as ações de conscientização sobre a doença.

“Por isso, ao longo de todo esse mês, a seccional Sergipe realizará ações para intensificar, junto à população, a disseminação de informações sobre a patologia, pois quanto mais cedo o câncer de pênis for descoberto, maiores são as chances de ser curado sem que haja a necessidade de amputação do órgão, algo que deixa fortes marcas não apenas físicas, mas também psicológicas”, comentou o médico David Lima.

Presença da doença em Sergipe

De acordo com o Painel Oncologia Brasil, do DATASUS, órgão do Ministério da Saúde, de 2021 a 2024 foram registrados casos de câncer de pênis em 28 dos 75 municípios sergipanos. Foram eles: Amparo de São Francisco, Aquidabã, Aracaju, Arauá, Canindé de São Francisco, Capela, Carmópolis, Cristinápolis, Estância, Gararu, General Maynard, Graccho Cardoso, Itabaianinha, Itaporanga D’Ajuda, Lagarto, Maruim, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Pedrinhas, Pirambu, Poço Verde, Propriá, Riachão do Dantas, Salgado, São Cristóvão, Simão Dias, Siriri e Tobias Barreto.

Texto e foto: Andréa Moura