Serviço de cirurgia bucomaxilofacial do Hospital Regional de Itabaiana é referência estadual

Com uma média de 4.572 pacientes atendidos por ano, o serviço de cirurgia bucomaxilofacial desenvolvido no Hospital Regional de Itabaiana (HRI) tornou-se referência estadual e garante, com excelência, assistência a casos odontológicos mais complexos desde 2009, quando foi criado. No setor, também são realizados procedimentos odontológicos sob anestesia geral em pacientes com deficiência, que necessitam de cuidados especiais.

De acordo com o cirurgião bucomaxilofacial Paulo Nand, referência técnica em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do HRI, o serviço conta com uma equipe composta por 18 cirurgiões. “Atendemos cerca de 300 pacientes por mês na urgência e emergência, e realizamos em média 20 cirurgias. No atendimento ao paciente com necessidades especiais, realizamos em torno de 25 procedimentos por mês”, destacou.

A equipe está disponível na urgência e emergência, centro cirúrgico e enfermaria do hospital em regime de plantão, durante 24 horas por dia. O serviço cirúrgico é realizado em casos de traumas ou doenças que atingem o rosto e que podem causar dor física e emocional no paciente. Traumas e fraturas da face, cistos, tumores e dor orofacial são os casos mais atendidos no setor.

O esposo da dona de casa Yasmim Santos, Jenisson Felix, de 25 anos, sofreu um acidente de moto e fraturou alguns ossos da face, sendo necessário realizar um procedimento cirúrgico. Ela conta que a cirurgia foi realizada no HRI em menos de sete dias após a solicitação. “Ele veio para a emergência do hospital, foi atendido, ficou 15 dias internado, recebeu alta e já marcou a cirurgia. Não tenho o que reclamar do atendimento. Todos os profissionais foram muito atenciosos”, declarou.

Criado em setembro de 2017, o serviço de atendimento odontológico voltado à Pessoa com Deficiência (PCD), sob anestesia geral, que funciona no Hospital Regional de Itabaiana, está completando oito anos e garante a continuidade da linha de cuidado em saúde bucal.

Referência no tratamento de pacientes PCDs em Sergipe, o programa conquistou o primeiro lugar na 1ª Mostra Comemorativa aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, que aconteceu em Brasília, em 2024.

O serviço é direcionado a pessoas com deficiência que têm problemas mais complexos, não podem ser atendidas na atenção primária ou ambulatorial especializada e precisam ser submetidas ao atendimento em âmbito hospitalar. Em 2024 foram realizadas 239 cirurgias e desde o início de 2025 já são contabilizadas 150.

Segundo o coordenador do serviço de atendimento odontológico voltado à PCDs, o cirurgião bucomaxilofacial Thadeu Roriz, desde 2023, o serviço contou com ampliação no quadro de profissionais, promovendo uma redução no tempo de espera. “Conseguimos reduzir drasticamente a fila de espera de assistência odontológica ao paciente com deficiência. Isso é muito importante em relação à qualidade de vida do indivíduo”, detalhou.

A dona de casa Jane Santos levou o seu filho, Arthur Miguel Santos, de 3 anos, para realizar um procedimento na língua, sob anestesia geral. Arthur possui transtorno do espectro autista (TEA) e foi encaminhado para o HRI após passar pelas redes primária e secundária. “O atendimento do hospital foi muito bom e rápido. Não demorou para fazer o procedimento e os médicos nos atenderam muito bem”, enfatizou.

