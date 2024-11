Sesc EAD EJA abre inscrições para Ensino Médio e formação profissional

Aulas serão 80% à distância e 20% no polo de Nossa Senhora do Socorro.

O projeto Sesc EAD EJA está com inscrições abertas até o dia 13 de janeiro de 2025. Os interessados em participar da turma de educação à distância para a formação gratuita no Ensino Médio, com qualificação profissional em Produção Cultural, precisam ter mais de 18 anos e ter concluído o Ensino Fundamental. No total, são 32 vagas disponíveis.

O candidato poderá ser, preferencialmente, trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo ou dependente, ou ser egresso da educação básica ou ter renda bruta familiar per capita de até dois salários-mínimos federais.

A pré-inscrição é gratuita e realizada somente via internet através do site www.sesc-se.com.br. Após essa fase, o aluno precisará entregar a documentação exigida no edital no polo de apoio, localizado no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro, até o dia 14 de janeiro.

Encontros presenciais

O curso tem duração de três semestres e carga horária de 1.200 horas, com 80% das aulas em formato virtual e 20% em formato presencial obrigatório. As aulas começarão em 10 de março de 2025 e o encontro semanal acontecerá às terças-feiras à noite. Mais informações no telefone (79) 3512-2444.

Por Marina Fontenele – foto assessoria