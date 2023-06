Sexta e sábado terá vacinação contra covid e influenza nos shoppings e Orla da Atalaia

Na sexta-feira, 9, e no sábado, 10, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), disponibilizará o serviço de vacinação contra covid-19 e contra influenza nos pontos instalados nos três shoppings da capital (Aracaju Parque, RioMar e Jardins), das 10h às 16h, e também no ponto de embarque da Marinete do Forró, nos Arcos da Orla da Atalaia, das 14h as 17h.

A coordenadora de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro, ressalta que, nos shoppings, os imunizantes estão disponíveis para todas as pessoas a partir dos 5 anos. “As pessoas que necessitam iniciar, completar ou atualizar o esquema vacinal contra a covid-19, inclusive o reforço bivalente, poderão se vacinar nos três shoppings, e também contra a influenza enquanto durar o estoque. Para se vacinar basta apresentar cartão de vacina e comprovante de identificação. Lembrando que nos shoppings não é ofertada a vacina Pfizer Baby”, explica.

Ponto Arcos da Orla

Com o objetivo de intensificar a conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde, especialmente nesse período de festas, a Saúde de Aracaju realiza ação de vacinação no ponto de embarque da Marinete do Forró, em frente aos Arcos da Orla da Atalaia, todas as quintas, sextas e sábados deste mês, das 14h às 17h.

“Esta semana, em virtude do feriado de Corpus Christi, no dia 8, o ponto de vacinação nos Arcos da Orla só funcionará na sexta e sábado, com oferta de vacinação contra covid-19 e influenza disponível para todas as pessoas, a partir dos 12 anos. Também serão realizados testes rápidos e distribuição de insumos de prevenção no ponto de imunização instalado no embarque da Marinete do Forró, com a presença lúdica do garoto e garota camisinha, alertando a população para o uso do preservativo”, enfatiza Larissa.

