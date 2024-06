Sheyla acompanha obra do Hospital do Câncer e pede celeridade na climatização

A vereadora Sheyla Galba (UB) fez esta semana uma nova visita de acompanhamento às obras do Hospital do Câncer de Sergipe. Na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), a parlamentar cobrou a aquisição dos equipamentos de climatização, cuja demora está impactando no avanço dos trabalhos, segundo a empresa responsável pela construção.

Galba exibiu fotos que mostram a parte estrutural da obra já na fase de acabamentos e também de uma das enfermarias onde a tubulação para os equipamentos de refrigeração já foram construídas há cerca de nove meses.

“A obra está avançando, mas não com a celeridade de meses atrás justamente porque desde setembro a estrutura da climatização aguarda a chegada dos equipamentos que ainda não teriam sido comprados. O governador Fábio Mitidieri está empenhado na construção desse hospital e, por isso, peço a sensibilidade dele para entender o que está acontecendo e viabilizar a compra dos equipamentos que faltam”, afirmou Sheyla Galba.

A vereadora lembrou que o prazo para entrega da unidade especializada já foi aditivado para dezembro de 2025 e ressaltou a importância dela para a sociedade sergipana, uma vez que vai não apenas melhorar a assistência oncológica, mas ampliar a capacidade de atendimentos da rede pública.

“Estou há 26 meses acompanhando essa obra. Não sou fiscal de obra, mas sou fiscal do povo e como paciente oncológica sei que esse Hospital é a esperança para os pacientes oncológicos não apenas de Sergipe, mas também de outras regiões”, declarou.

Fonte e foto assessoria