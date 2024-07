Sheyla cobra pagamento de dívida do Estado com o Hospital de Amor de Lagarto

A vereadora Sheyla Galba (UB) cobrou, na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nesta quarta-feira (17), o pagamento de uma dívida do governo de Sergipe com o Hospital de Amor de Lagarto. O montante do débito ultrapassa R$ 3,8 milhões.

Segundo a vereadora, a gestão da unidade hospitalar encaminhou ofício à Secretaria de Estado da Saúde (SES) em junho com a notificação das parcelas em aberto, referentes a convênios firmados para prestação de mais de 20 serviços de assistência oncológica e prevenção, dentre eles, mamografia bilateral, punção aspirativa e biópsia de colo uterino.

“Essa é uma unidade de referência que tem feito um trabalho excepcional na assistência oncológica em nosso estado e nós não podemos permitir que o bom funcionamento das suas atividades seja colocado em risco porque isso representa prejudicar o tratamento de centenas de sergipanos”, disse Sheyla.

Galba apelou à sensibilidade do governador Fábio Mitidieri, enfatizando que a interrupção do tratamento de câncer pode ser determinante para a cura ou não do paciente. Ela pediu celeridade na resolução da questão. “O Hospital de Amor representa esperança para os pacientes e precisa continuar tratando o povo sergipano. O câncer não espera”, frisou.

Fonte e foto assessoria