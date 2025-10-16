Saúde: SIM Mulher encerra ciclo de atendimentos com mais de 1.400 exames realizados

Em Aracaju, milhares de mulheres estão colhendo os frutos de uma ação que uniu agilidade, cuidado e respeito à saúde feminina. Encerrado nesta quarta-feira, 15, o projeto Saúde Integrada da Mulher (SIM) concluiu seu ciclo de atendimentos com 1.400 exames realizados e mais de mil beneficiárias.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com o Instituto de Gestão e Cidadania (IGC), a iniciativa oferece exames gratuitos de ultrassonografia mamária, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia de tireoide e punção de tireoide. Em funcionamento durante 45 dias úteis, o SIM Mulher foi implantado no estacionamento do Hospital Nestor Piva e teve capacidade para atender até 120 usuárias por dia, priorizando aquelas que aguardavam na fila de regulação da rede municipal.

A iniciativa possibilitou redução significativa do tempo de espera, melhor organização do fluxo de atendimentos e fortalecimento das ações de prevenção voltadas à saúde feminina. Para as mulheres atendidas, a experiência foi marcada pela agilidade e pelo acolhimento.

Moradora do bairro Atalaia, Joseane Nascimento, 42 anos, realizou uma ultrassonografia de tireoide e compartilhou o alívio em ter acesso ao serviço dentro do prazo. “Assim que coloquei o exame no sistema, fui chamada logo. É importante porque tenho que cuidar da minha saúde, manter o bem-estar do corpo e o bom funcionamento do metabolismo”, relatou.

A moradora do bairro São Conrado, Eutímia Santos Ramos, de 55 anos, também está em tratamento da tireoide e observou a ausência de tumultos na jornada do atendimento. “Eu estava aguardando para conseguir a vaga do exame há um tempo e fui chamada para fazer a ultrassonografia aqui. O atendimento foi maravilhoso, calmo, sem atrapalhação e todos exercitaram a paciência. Recebi o resultado e já sanei várias dúvidas”, afirmou.

Com o encerramento do projeto, a Secretaria Municipal da Saúde realiza a avaliação dos resultados e já estuda novas estratégias para ampliar o acesso a exames preventivos. A medida visou fortalecer a rede de atenção à saúde da mulher, reduzir a fila de espera do SUS, além de levar serviços de qualidade e em tempo oportuno para a população.

Foto: Eriky Batalha/Ascom SMS