SIM Mulher: Exames mais rápidos e acessíveis transformam a rotina de mulheres em Aracaju

Projeto já beneficia pacientes de diferentes bairros com atendimentos ágeis e diagnósticos em tempo oportuno

Mulheres de diferentes bairros de Aracaju já estão colhendo os frutos do projeto SIM – Saúde Integrada da Mulher, iniciativa da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com o Instituto de Gestão e Cidadania (IGC). Implantado no estacionamento do Hospital Nestor Piva, o programa vem garantindo o acesso rápido a exames fundamentais para a saúde feminina, reduzindo a espera e fortalecendo o cuidado preventivo.

Com duração prevista de 45 dias úteis, o SIM disponibiliza 1.400 exames gratuitos, entre ultrassonografia mamária, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia de tireoide e punção de tireoide, com capacidade para atender até 120 mulheres por dia.

As usuárias atendidas são aquelas que já estavam inseridas na fila da regulação da rede municipal de saúde, aguardando liberação para a realização dos exames. Dessa forma, o projeto contribui para otimizar procedimentos, desafogar a fila e oferecer mais agilidade no cuidado.

Para a moradora do bairro Jabotiana, Carine da Silva, essa foi a oportunidade de realizar a ultrassonografia da tireóide, um exame que já aguardava há mais de um mês. “É uma iniciativa muito boa, que antecipa o nosso processo. Para quem está em tratamento, como eu, isso faz muita diferença, porque conseguimos dar continuidade aos cuidados de forma mais rápida”, destacou.

A rapidez no atendimento também foi ressaltada por Gleice Vitória, do bairro Bugio. “Ajuda muito na fila de espera do SUS. Vim fazer a transvaginal, um exame de rotina que busco fazer anualmente. Foi excelente, rápido e me deu a oportunidade de cuidar melhor da minha saúde”, afirmou.

Moradora do bairro Palestina, Railda Macedo descreveu o momento como uma realização. “Tem muito tempo que eu estava sonhando com essa punção da tireóide e hoje fui contemplada com esse presente”, disse emocionada.

Já Mariane dos Santos, do bairro Ponto Novo, reforçou a importância de já sair com o resultado em mãos. “É uma oportunidade para quem não tem condições de fazer os exames. Aqui você já resolve tudo, já sai com o resultado e pode dar continuidade ao tratamento”, opinou.

Com a iniciativa, a SMS amplia a oferta de exames especializados e agiliza o fluxo de atendimentos, garantindo que as mulheres tenham diagnósticos mais rápidos e possam iniciar ou dar continuidade aos tratamentos em tempo oportuno. A medida visa fortalecer a rede de atenção à saúde da mulher, reduzir a fila de espera do SUS e oferecer serviços de qualidade para toda a população.

