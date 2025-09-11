Simão Dias EC termina primeira fase na liderança do Campeonato Sergipano de Futsal

O Simão Dias Esporte Clube concluiu a primeira fase do Campeonato Sergipano de Futsal em posição de destaque, liderando a tabela com um total de 23 pontos.

Esta performance notável garantiu à equipe a vantagem necessária para avançar à semifinal da competição. A última vitória do time ocorreu na quinta-feira, dia 10 de setembro, onde derrotou o Pumas pelo expressivo placar de 3 a 1.

Graças à sólida campanha, o Simão Dias aguarda ansiosamente o resultado do confronto entre Pumas e Lagarto, que determinará seu adversário na próxima fase.

A equipe local tem recebido apoio contínuo da gestão ‘Nossa Força, Nossa Gente’, com esforços significativos da Secretaria de Esporte, Lazer e Eventos, sob a liderança do secretário Pedro Valentia, além da colaboração do comércio local.

É importante ressaltar que o esporte no município tem evoluído consideravelmente em diversas modalidades, incluindo o futsal, refletindo um comprometimento coletivo em fomentar o desenvolvimento esportivo na região.

A semifinal confrontará Ribeirópolis e Itaporanga, enquanto Simão Dias enfrentará o vencedor das quartas de final.

SECOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias