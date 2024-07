Simpósio Reintegrar traz renomado Psiquiatra Dr. Daniel Cordeiro para Aracaju

Evento que tem como tema “as diversas compulsões no campo da saúde mental”, acontecerá nos dias 19 e 20 de julho no auditório da CENUTRI na capital sergipana. Saiba como se inscrever.

O renomado psiquiatra paulistano Dr. Daniel Cordeiro comandará o Simpósio da Clínica Reintegrar nos dias 19 e 20 de julho no auditório da CENUTRI. Na oportunidade diversos temas serão debatidos, entre eles compulsão alimentar, dependência emocional, dependência de tecnologia (telas e redes sociais), compras patológicas, dependência de sexo e dependência de trabalho. Estudantes, psicólogos e psiquiatras podem se inscrever através do link: https://www.sympla.com.br/evento/simposio-adiccoes-e-dependencias-as-diversas-compulsoes-no-campo-da-saude-mental/2525741

“Esse evento é uma oportunidade única para ampliar os conhecimentos, trocar experiências e discutir estratégias eficazes de tratamento com um dos maiores especialistas do país. Temos vagas limitadas, recomendo a todos (as) que se inscrevam o quanto antes, garantindo seu lugar e aproveitando o valor promocional do primeiro lote”, explica Dra. Thaís Macedo, psiquiatra e uma das sócias da Clínica Reintegrar.

O palestrante

Daniel Cruz Cordeiro é Médico formado pela Universidade Estadual do Pará. Psiquiatra pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Membro da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Especialista em Dependência Química pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Educador Sexual pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo(UNISAL). Mestre em Psiquiatria pela Universidade de Londres (king’s College). Autor de livros na área de dependência química e emergência psiquiátrica – membro da Loveplan – amor como projeto de vida (imersão para casais). Docente na UPPSI (Unidade de Aperfeiçoamento em Psicologia e Psiquiatria).

O que? Simpósio Reintegrar

Quando? 19 e 20 de julho

Palestrante? Dr. Daniel Cordeiro

Onde? Auditório da CENUTRI, Rua Tenente Aragão, 615- Farolândia. Aracaju-SE.

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/simposio-adiccoes-e-dependencias-as-diversas-compulsoes-no-campo-da-saude-mental/2525741

Fonte: Rodrigo Alves, Jornalista, Assessor de Imprensa. Foto: divulgação.