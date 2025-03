Sindipema realizará seminário de formação para representantes de base em Aracaju

Nos dias 21 e 22 de março, o Sindicato dos Profissionais de Ensino do Município de Aracaju (Sindipema), em parceria com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE), realizará, no Aquários Praia Hotel,na Orla de Atalaia, em Aracaju, um seminário de formação para os seus Representantes de Base. Com o tema “Educação sob Ataque: Desafios do PNE frente à conjuntura de ascensão do autoritarismo, populismo e ultraliberalismo no mundo”, o seminário terá como foco a análise dos desafios para o novo Plano Nacional de Educação (PNE).

Serão abordadas questões como a violência extrema e ataques em escolas, a militarização e privatização da educação no Brasil, bem como as influências do neoconservadorismo e do neoliberalismo nas políticas educacionais contemporâneas, num contexto global de ascensão do autoritarismo, populismo e ultraliberalismo, buscando compreender como esses fatores impactam a formação e a segurança dos estudantes e educadores.

Para debater essas questões, o Sindipema convidou a cientista política, comunicóloga, educadora popular e coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pellanda; o professor da Faculdade de Educação da USP, cientista político e coordenador honorário da CNDE, Daniel Cara; e o educador, geógrafo, agrônomo, gestor ambiental e coordenador de Articulação e Sustentabilidade da CNDE, Avanildo Duque.

O professor Obanshe Severo, presidente do Sindipema, destaca a importância desse seminário de formação política e sindical, que será uma espaço de reflexões e debates sobre temas importantes para o fortalecimento e formação da base do magistério público de Aracaju.

“Estamos trazendo especialistas que têm o que falar sobre educação porque estudam e se dedicam a esse tema, e que nos ajudarão nas discussões sobre o Plano Nacional de Educação; sobre aspectos da violência extrema e dos ataques a escolas; a militarização e a crescente privatização da educação, e sobre o neoconservadorismo e o neoliberalismo que vem ganhando cada vez mais espaço nas gestões estaduais e municipais. Também iremos lançar, nesse seminário, um documento importantíssimo, que é o Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Aracaju (2015 a 2025). Sem dúvida, sairemos mais fortalecidos para as lutas necessárias à construção de uma educação pública de qualidade social com valorização para os profissionais do magistério”, afirmou Obanshe Severo.

Por George W. O. Silva