Sistemas de internet e telefonia do Fernando Franco são Restabelecidos

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a conexão de Internet e as linhas telefônicas do Hospital Fernando Franco, no bairro Farolândia, já estão normalizadas. O sistema foi afetado por uma pane no sistema de refrigeração do hospital, na tarde deste domingo, 19.

A pane, seguida de uma pequena explosão, ocorreu precisamente em um dos compressores que fica na parte externa, entre os dois blocos do hospital. Houve apenas danos materiais.

Imediatamente após o incidente, a Secretaria Municipal de Saúde acionou sua equipe de infraestrutura, que isolou a área afetada e adotou todas as providências técnicas para o restabelecimento do sistema.

O problema não interrompeu o atendimento de pacientes. Durante o período sem internet as informações das pessoas que buscaram os serviços do Fernando Franco foram coletadas manualmente.

Ascom SMS