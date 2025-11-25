SL Educação anuncia campanha nacional de preparação para o ENEM 2026

Ação de Black Friday oferece até 70% de desconto e amplia acesso ao método do professor que antecipou o tema da redação do ENEM 2025.

A SL Educação, plataforma especializada em preparação para o ENEM e principais vestibulares, lança sua campanha nacional de Black Friday com descontos de até 70% para estudantes que iniciam a preparação para o ENEM 2026. A iniciativa inclui condições especiais nos cursos de Redação, Linguagens e Ciências Humanas ministrados pelo professor Sérgio Lima — docente reconhecido por ter antecipado o tema da redação do ENEM 2025 e por adotar um método estratégico baseado em repertório atualizado e argumentação consistente.

Com aulas gravadas em estúdio, materiais próprios e uma plataforma estruturada para aprendizagem contínua, a SL Educação se consolidou entre os projetos educacionais que priorizam clareza, metodologia e acompanhamento próximo. O modelo combina estudo guiado, prática recorrente, correções, repertório contemporâneo e mentorias, permitindo ao aluno compreender o processo de escrita, e não apenas memorizar fórmulas.

Para a instituição, ampliar o acesso a esse modelo de ensino é o ponto central da campanha. Os descontos da Black Friday têm como objetivo democratizar a preparação e permitir que estudantes de qualquer região do país se capacitem com a mesma qualidade de um curso premium presencial, mas em formato on-line e com flexibilidade de horários.

“O preparo para o ENEM exige estratégia e entendimento real da escrita. Não se trata de decorar estruturas, mas de aprender a construir argumentos sólidos. A campanha chega para abrir caminho a quem quer começar 2026 com planejamento e técnica”, afirma Sérgio Lima, mestre em Argumentação e responsável pelas disciplinas de Redação e Linguagens.

O curso também inclui conteúdos aprofundados de Arte e Educação Física, áreas que tiveram relevância no ENEM 2025 e continuam a exigir leitura crítica das múltiplas linguagens contemporâneas.

As vagas com desconto ficam disponíveis apenas durante o período da Black Friday (até o dia 28 de novembro de 2025) no site oficial da instituição.

Texto e foto assessoria