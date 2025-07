SMS avança na construção participativa do Plano Municipal da Saúde 2026-2029

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), deu início à construção do Plano Municipal da Saúde 2026-2029, com foco nas reais necessidades dos usuários do SUS e no fortalecimento da atenção primária.

Em reunião realizada nesta terça-feira, 22, representantes da gestão, profissionais da saúde, usuários e o Conselho Municipal de Saúde se reuniram para definir estratégias e diretrizes que irão nortear a política pública de saúde nos próximos quatro anos. O encontro marca o início de uma série de atividades que visam construir um plano baseado em dados, diagnósticos e escuta qualificada dos territórios.

“O plano será construído com base nas diretrizes do SUS, nas propostas da Conferência Municipal de Saúde e no plano de governo da atual gestão. Estamos ouvindo todos os segmentos para elaborar um documento que reflita a realidade local e que atenda, de forma segura e humana, às necessidades da população”, destacou Iraneide Santos, secretária adjunta da Saúde.

Para a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Núbia Santana, a escuta ativa e a construção coletiva são essenciais. “Cada território tem sua particularidade. Essa integração permite que diversas perspectivas e realidades sejam levadas em consideração. Trazendo as experiências, os conhecimentos para juntos pensarmos em melhorias que tragam mais qualidade nos serviços prestados”, pontuou.

A participação dos trabalhadores da saúde também foi reconhecida. O médico da atenção primária, Alfredo Andrade, reforçou a importância do envolvimento de quem está na linha de frente do atendimento. “É a primeira vez que somos chamados a opinar no plano. Esperamos que o resultado seja um SUS mais próximo do cidadão”, enfatizou.

O usuário do sistema público de saúde, Marivaldo Meneses, ressaltou o papel dos cidadãos na formulação das políticas públicas. “Estamos trazendo as vivências dos territórios para dentro do planejamento. Isso é essencial para garantir que as ações sejam eficazes e inclusivas”, declarou.

O Plano Municipal da Saúde é o principal instrumento de planejamento do SUS no município. Define metas, indicadores e ações para garantir atendimento de qualidade, reduzir desigualdades e promover a saúde em Aracaju.

Foto: Bruno Dias, Ascom/SMS