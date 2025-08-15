SMS e Controle Social avançam na construção do Plano Municipal de Saúde 2026-2029

Gestão e Controle Social atuam juntos para fortalecer o SUS em Aracaju. Nesta sexta-feira, 15, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, realizou mais uma etapa da construção do Plano Municipal de Saúde 2026–2029. O encontro foi marcado pela apresentação e discussão de propostas de metas, ações e indicadores que irão nortear as políticas públicas de saúde nos próximos quatro anos. Com o objetivo de ampliar o acesso, qualificar o atendimento e reduzir desigualdades para todos que utilizam a rede municipal.

A ocasião fortaleceu o caráter participativo do plano, garantindo que as demandas apresentadas por quem vivencia o dia a dia do SUS estejam contempladas. Para a secretária-adjunta da Saúde, Iraneide Santos, o momento reafirma a importância do controle social. “A gestão busca, o tempo todo, parceria e alinhamento com o Conselho Municipal de Saúde, trazendo-o como equipamento fundamental para a consolidação das políticas públicas de saúde em Aracaju”, afirmou.

A coordenadora de Planejamento do SUS, Evelyn Christian, destacou que a etapa também tratou do fortalecimento do próprio Conselho Municipal de Saúde, com foco em capacitações e estruturação para ampliar sua atuação. “O Conselho prevê que dentro do plano exista o apoio institucional. Assim como o aprimoramento constante para que os conselheiros trabalhem e estejam acompanhando a transparência que a gestão tem dado nas suas ações e serviços”, explicou.

A diretora operacional da SMS, Marcela Rocha, reforçou o caráter estratégico do Plano Municipal de Saúde como instrumento norteador da rede. “Os encontros garantem a definição de diretrizes, objetivos, metas e ações em todas as linhas de cuidado, assegurando organização, continuidade e foco nos resultados para a população”, pontuou.

A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Núbia Santana, enfatizou o papel do colegiado na construção participativa do plano e reconheceu a abertura da gestão para o diálogo. “Ouvir trabalhadores e usuários é essencial para que o documento traduza as necessidades reais do território e resulte em melhorias concretas para quem utiliza o SUS na capital”, considerou.

Representando o segmento dos trabalhadores, Gabriela Pereira salientou a importância da presença dos três segmentos, gestão, usuários e trabalhadores, na definição das propostas. “É essencial dar destaque ao fortalecimento dos conselhos locais e do próprio Conselho Municipal. Além da oferta de educação permanente aos conselheiros, como medidas-chave para ampliar a transparência, qualificar o debate e potencializar a implementação de políticas públicas que beneficiem toda a população”, detalhou.

O Plano Municipal de Saúde é o principal instrumento de planejamento da gestão, orientando ações em todas as linhas de cuidado. A SMS segue abrindo espaço para o diálogo e a participação coletiva para construir políticas públicas alinhadas às necessidades reais da população.

Foto: Ascom/SMS