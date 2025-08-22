SMS fortalece atendimento às pessoas com diabetes na rede de saúde de Aracaju

Salvar vidas por meio do cuidado qualificado. Esse foi o propósito da capacitação realizada nesta quinta-feira, 21, pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju, em parceria com a Associação Sergipana de Proteção ao Diabético (ASPAD) e o movimento Vozes do Advocacy, na Universidade Tiradentes (UNIT). A iniciativa faz parte do projeto Educar para Salvar e reuniu médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e agentes comunitários de saúde para ampliar a assistência às pessoas com diabetes.

O encontro abordou desde conceitos gerais sobre a doença, uso de medicamentos e insulinoterapia, até estratégias de manutenção glicêmica, tecnologias em saúde, imunização, nutrição, atividade física e prevenção de complicações oftalmológicas. O conteúdo foi conduzido por especialistas renomados, como o endocrinologista Raimundo Sotero, presidente da ASPAD; o bioquímico farmacêutico Lysandro Borges; a nutricionista Ramara Kadija; a oftalmologista Fernanda Souto; e o especialista em retina e vítreo, Fábio Ribas.

De acordo com Cristiane Oliveira, coordenadora do Centro de Educação Permanente da Saúde (CEPS), a capacitação promove integração entre diferentes áreas e reforça a importância da prevenção: “Esse é um treinamento para reconhecer sinais e sintomas da doença, além de fortalecer os cuidados do dia a dia, ouvindo profissionais experientes e atualizando a prática dos serviços básicos de saúde”, detalhou.

O endocrinologista Raimundo Sotero destacou que a orientação adequada e o acompanhamento multiprofissional são determinantes no controle da diabetes. “É fundamental estimular a mudança de estilo de vida e garantir que o paciente tenha acesso a orientações de nutricionistas, educadores físicos, enfermeiros e médicos, para alcançar uma evolução saudável e humanizada”, afirmou.

Para os agentes comunitários de saúde, o treinamento amplia a capacidade de levar informação de qualidade diretamente à população. “A gente se fortalece para orientar a comunidade, reforçando a importância da prevenção e do cuidado contínuo”, relatou Rogério Dias. Já a agente Mércia Carvalho acrescentou: “Agora consigo orientar melhor minha comunidade e mostrar os riscos de não se cuidar. O conhecimento me deu clareza para convencer as pessoas a procurar acompanhamento médico e se proteger”.

Com a capacitação, a SMS fortalece a rede de atenção básica, garantindo que profissionais e agentes comunitários estejam preparados para identificar sinais precoces, orientar mudanças de hábitos, estimular a adesão ao tratamento e prevenir complicações da diabetes.

Foto: Bruno Dias, Ascom/SMS