SMS fortalece e reestrutura Rede de Assistência Farmacêutica para ampliar qualidade no atendimento

A população aracajuana começa a sentir os resultados de uma importante etapa de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde. A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) iniciou nesta quarta-feira, 8, o acolhimento pedagógico e o alinhamento estratégico com os novos farmacêuticos e técnicos em farmácia que passam a atuar nas Unidades de Saúde da Família (USFs). A ação integra o processo do Termo de Colaboração firmado entre a SMS e o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (IDEAS) e marca mais um avanço na reestruturação da Rede de Assistência Farmacêutica e Insumos (REAFI).

A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura, qualificar o atendimento e garantir mais eficiência na gestão e na dispensação de medicamentos à população. De acordo com Cristiane Trindade, coordenadora da Rede de Assistência Farmacêutica e Insumos (REAFI/SMS), a ampliação do quadro representa um salto histórico na atenção primária.

“Estamos passando de 14 para 36 farmacêuticos atuando nas unidades, um aumento de 157%. Com isso, o número de USFs que disponibilizam medicamentos controlados passa de 11 para 20, quase dobrando a cobertura e facilitando o acesso da população. A expansão também significa mais conforto para o usuário do SUS, que passa a ter acesso a medicamentos próximos de sua unidade de cadastro, evitando deslocamentos e reduzindo filas”, destacou.

Os novos profissionais celebram o momento como um marco para a valorização da categoria e o cuidado com o cidadão. “É um avanço importante para a saúde dos aracajuanos. Vamos contribuir junto à equipe multidisciplinar para garantir o uso correto e seguro dos medicamentos”, afirmou o farmacêutico Alex Costa.

Para o farmacêutico Akleyton Santos, o fortalecimento da rede vai além da dispensação. “Essa rede de apoio é essencial para reforçar o papel do farmacêutico tanto na saúde primária quanto na saúde coletiva. Estamos consolidando práticas de farmácia clínica e colaborativa no SUS, o que representa um grande ganho para a população, especialmente nos bairros mais distantes da cidade”, pontuou.

A técnica Ducely Melo também ressaltou a importância da segurança na assistência farmacêutica e da integração entre equipes. “A dispensação deve ser vista como prioridade, pois lidamos com vidas e precisamos atuar com total atenção e responsabilidade. Essa valorização chegou em boa hora e mostra o compromisso com o atendimento seguro e humanizado nas unidades de saúde”, avaliou.

Já a técnica em farmácia Amanda Mendonça destacou a valorização profissional e o compromisso com o serviço público. “Vamos atuar com responsabilidade, aplicando nossos conhecimentos técnicos e fortalecendo a parceria entre farmacêuticos e técnicos em prol do cuidado com o usuário’, declarou.

Reestruturação

O fortalecimento da Rede de Assistência Farmacêutica é fruto de uma construção contínua, que começou ainda no início da gestão, em alinhamento com o Conselho Regional de Farmácia de Sergipe (CRF/SE). Ainda no primeiro semestre, a cidade avançou com a regularização e o cadastramento das 45 farmácias das USFs junto ao CRF/SE — um passo inédito que assegura mais segurança e conformidade técnica na dispensação de medicamentos. Desde então, o município vem promovendo a expansão do número de farmacêuticos e técnicos de farmácia nas USFs, além da implantação de protocolos e capacitações voltados à segurança e à qualidade na prestação do serviço.

A secretária municipal da Saúde, Débora Leite, reforçou o compromisso da gestão com a reestruturação técnica e o aprimoramento contínuo dos serviços. “Esta reestruturação é fruto de planejamento técnico e compromisso institucional. Ao ampliar o quadro de farmacêuticos e técnicos nas unidades e regularizar as farmácias junto ao Conselho, garantimos mais resolutividade, segurança e acessibilidade ao usuário do SUS. Seguimos trabalhando para que cada unidade ofereça atendimento qualificado e resolva as principais demandas de saúde da população aracajuana”, enfatizou.

