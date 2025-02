SMS inicia cadastro das farmácias no CRF/SE e reestrutura assistência farmacêutica

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju deu um passo fundamental para a regularização da assistência farmacêutica na cidade: o cadastramento das farmácias públicas junto ao Conselho Regional de Farmácia de Sergipe (CRF/SE). Pela primeira vez, as Unidades de Saúde da Família (USFs) terão suas farmácias devidamente registradas, garantindo mais segurança na dispensação de medicamentos.

Até então, nenhuma das 45 farmácias municipais presentes na estrutura das USFs possuía cadastro no CRF/SE. Essa lacuna, comprometia a contratação de farmacêuticos e o funcionamento adequado do serviço. Agora, a SMS inicia a regularização com o registro imediato de dez unidades. Para viabilizar essa mudança, a secretaria já anunciou a convocação de 18 farmacêuticos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) de 2023.

Com a chegada de novos profissionais, mais 16 farmácias serão cadastradas, totalizando 26 unidades regularizadas em curto prazo. A presença deles nas unidades é um requisito essencial para o cadastro das farmácias e na garantia de um serviço mais eficiente e humanizado.

A diretora administrativa da SMS, Alyne Almeida, destaca a relevância e o impacto desse avanço. “Saímos de zero farmácias cadastradas para dez, e esse é apenas o começo. Nosso objetivo é regularizar todas as unidades, garantindo uma assistência farmacêutica completa para a população. Todo esse processo é essencial para a organização do serviço. Agora, com farmacêuticos nas unidades, teremos uma dispensação mais segura e qualificada”, frisou.

O processo foi definido em reunião entre a secretaria e o CRF/SE, que formaram um grupo técnico para planejar e promover essa reestruturação. Para Daniel Andrade, diretor tesoureiro do CRF/SE, essa é uma mudança histórica para a saúde municipal. “Eu digo que é o nascimento da assistência farmacêutica no município de Aracaju. É uma ideia de reconstrução, tanto do ponto de vista de cadastro das farmácias públicas presentes nas unidades de saúde como na questão da ampliação da quantidade de profissionais. Que, de acordo com as legislações, devem estar registrados no Conselho”, ressaltou.

A coordenadora da Rede de Assistência Farmacêutica e Insumos (REAFI/SMS), Cristiane Trindade, reforça que a padronização dos protocolos também será prioridade. “Com os farmacêuticos nas unidades, poderemos seguir os protocolos corretamente e capacitar as equipes. Esse é um avanço significativo para garantir qualidade no atendimento”, enfatizou.

Por Ascom/SMS