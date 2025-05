SMS inicia capacitação dos profissionais do Nestor Piva com plataforma do Albert Einstein

Os profissionais do Hospital Dr. Nestor Piva, localizado no bairro 18 do Forte, em Aracaju, passam a contar, a partir desta quarta-feira, 7, com uma nova oportunidade de qualificação por meio do Portal de Educação Corporativa Einstein. A iniciativa, viabilizada por meio do Instituto Gestão e Cidadania (IGC), com apoio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), tem como foco o desenvolvimento contínuo dos trabalhadores da unidade, desde a equipe assistencial até o setor administrativo.

Com acesso garantido à Academia Digital Einstein, os colaboradores terão à disposição trilhas de aprendizagem voltadas para diferentes áreas da saúde, com conteúdos atualizados, interativos e certificados emitidos por uma das instituições médicas mais renomadas da América Latina. A plataforma oferece videoaulas, infográficos, podcasts e protocolos médicos utilizados no próprio Einstein.

A diretora geral do Hospital Nestor Piva, Marbene Souza, reforça que todos os profissionais, “da assistência ao administrativo”, serão contemplados com treinamentos relevantes para aprimorar a qualidade da assistência prestada à população. “Essa é uma conquista para todos que fazem parte do Hospital Nestor Piva. Com essa parceria, garantimos acesso ao que há de mais atual em práticas de saúde, sem custo para os colaboradores”, relatou.

A secretária municipal da saúde, Débora Leite, destaca o papel da educação permanente como fator essencial para garantir a atualização técnica dos servidores. “São trilhas de aprendizado que eles vão fazer, cada profissional no seu perfil. É algo valioso para a equipe e terá um ganho pessoal, porque muitas vezes o profissional pode não está mais nesse serviço, mas ele vai levar esse certificado para a vida dele”, observou.

Já o enfermeiro Wadson Fagundes ressalta a importância do acesso gratuito a cursos de alto nível. “Muitas dessas trilhas tem um custo elevado, ter acesso é um grande oportunidade porque contribui para nosso crescimento profissional e, consequentemente, para uma assistência mais qualificada”, enfatizou.

Por Ascom/SMS