SMS intensifica ações para promover acesso humanizado a tratamentos oftalmológicos

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), deu início nesta segunda-feira, 13, a mais uma grande ação voltada ao cuidado com a visão dos aracajuanos. A iniciativa, que segue até o dia 29 de outubro, faz parte do projeto ‘Novo Olhar’ e está sendo realizada no Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar). Ao todo, serão mais de 1.300 procedimentos oftalmológicos gratuitos, beneficiando pacientes da lista de espera da rede municipal de saúde. O objetivo da mobilização é reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso a tratamentos oculares de forma rápida, segura e humanizada.

Entre os procedimentos autorizados estão 812 cirurgias de catarata, 375 de pterígio, além de 32 procedimentos plásticos oculares (calázio, ptose palpebral e xantelasma), 138 aplicações de YAG Laser, 3 procedimentos de crosslinking e 30 vitrectomias posteriores. A iniciativa tem como objetivo garantir o acesso ao tratamento especializado e humanizado, reduzindo o tempo de espera e devolvendo qualidade de vida aos pacientes.

Antes da cirurgia, cada usuário passa por uma consulta de anamnese, onde é verificada a existência de possíveis comorbidades. Em seguida, os pacientes recebem o preparo adequado, realizam o procedimento e saem já com colírio, óculos de proteção e orientações pós-operatórias. Todo o processo é acompanhado por uma equipe multiprofissional, que oferece acolhimento e atenção integral.

A coordenadora do projeto, Gláucia Amorim, explica que a ação representa um avanço importante na fila de cirurgias oftalmológicas. “Hoje demos início às cirurgias de catarata de uma fila que estava paralisada há mais de um ano. Só nesta primeira semana, estamos atendendo cerca de 180 pacientes por dia. Nosso objetivo é contemplar 800 pessoas com cirurgias de catarata e, nas próximas semanas, realizar também procedimentos de pterígio e plástica ocular”, destacou.

Para quem aguardava o procedimento, o sentimento é de alegria e gratidão. Valdelice Lima, paciente da rede municipal, relata a emoção de finalmente realizar a cirurgia. “Operei um olho em novembro do ano passado e já estava angustiada pela espera para concluir meu tratamento. Graças a Deus fui contemplada e agora, irei vencer mais essa batalha”, relatou.

Já Valmir Lopes, que aguardava há mais de um ano, acredita que a cirurgia representa um recomeço. “Depois dessa operação, quero voltar a trabalhar, a ser independente. É uma felicidade enorme poder voltar a enxergar bem e seguir com a vida”, disse.

A trabalhadora doméstica, Fátima Gomes expressa a expectativa de recuperar a nitidez e a qualidade de vida. “Espero enxergar melhor para costurar, fazer minhas faxina e minhas coisas direitinho. Porque eu estou sentindo muita ‘nublagem’, fica embaçado e eu quero melhorar”, contou.

Antonio Dantas, profissional autônomo, comemora a continuidade do tratamento. “Graças a Deus eu consegui ter acesso à cirurgia, eu espero que fique 100%. Já havia feito um olho e hoje venho para completar essa jornada. Desejo que não só eu, como todos os outros também, tenham a satisfação de conseguir concluir o tratamento em tempo”, ressaltou.

Noemia Oliveira realizou a cirurgia no dia em que completa mais um ano de vida e agradece o acolhimento. “Vim para concluir o tratamento, Deus me deu a benção muito grande de retornar e fazer minha cirurgia hoje, que é meu aniversário. O atendimento foi muito bom, desde o princípio fui bem acolhida e orientada. Que essa Graça alcançada se espalhe, o projeto continue e chegue a outras pessoas que ainda precisam tratar sua visão”, testemunhou.

A condução e o tratamento humanizado despertaram a segurança da aposentada Márcia Figueiredo para encarar o procedimento. “Graças a Deus a equipe foi maravilhosa. Eu operei o primeiro do lado direito e depois vou operar do lado esquerdo. Vou continuar em acompanhamento aqui. Eles me orientaram sobre os cuidados após a cirurgia, me deram o óculos de proteção e a medicação. Deu tudo certo e vou chegar em casa e me recuperar bem para poder operar o outro. Estou confiante”, compartilhou.

A SMS, através do projeto Novo Olhar, seguirá monitorando os pacientes no pós-operatório e mantém a programação até o encerramento das atividades, assegurando o fluxo necessário para reduzir filas e concluir os tratamentos em tempo hábil.

Foto: Ascom/SMS