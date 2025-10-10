SMS leva atendimento odontológico às pessoas em situação de rua em Aracaju

Na noite da última quinta-feira, 9, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju realizou uma ação de saúde bucal voltada às pessoas em situação de rua. A atividade foi promovida por meio do programa Consultório na Rua e levou atendimento, cuidado e acolhimento a grupos em situação de vulnerabilidade social.

Durante a ação, uma equipe multidisciplinar ofereceu orientações de higiene bucal, distribuição de kits com escova e creme dental, além de análises clínicas com busca ativa de casos de cáries e possíveis lesões de câncer bucal. Os pacientes que necessitavam de tratamento foram encaminhados para as Unidades de Saúde da Família (USFs) mais próximas, garantindo continuidade do cuidado e acesso integral aos serviços públicos de saúde.

Segundo Márcio Augusto de Oliveira, gerente técnico do programa Consultório na Rua, a iniciativa, que chegou à sua segunda edição com o projeto “Na rota com o Consultório na Rua”, teve como foco a odontologia.

“Nosso objetivo é promover saúde, prevenir agravos e encaminhar os pacientes para tratamento, levando mais assistência à população em situação de rua e extrema vulnerabilidade”, destacou.

A assessora técnica da Atenção Primária, Karine Bourbon, reforçou o caráter inclusivo da ação. “Buscamos pacientes que, por estarem em situação de vulnerabilidade, não conseguem ir até o consultório. Fizemos uma busca ativa, realizamos consultas e avaliações clínicas, ouvimos e acolhemos cada um. Todos saíram com prescrição médica e encaminhamento para iniciar o tratamento na unidade mais próxima”, explicou.

Pop Rua Aju

Como continuidade das ações de promoção à saúde e inclusão social, a SMS já se prepara para uma grande mobilização do Pop Rua Aju, prevista para novembro. A iniciativa, realizada com apoio de serviços intersetoriais e da sociedade civil, visa ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços públicos, promovendo cidadania, saúde e qualidade de vida no município de Aracaju.

Foto: Eriky Batalha/ Ascom SMS