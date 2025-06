SMS marca presença em evento da FAMES sobre Emendas Parlamentares da Saúde 2025

Com a maior delegação presente, gestão reforça compromisso com transparência e eficiência na aplicação dos recursos para beneficiar a população

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju participou ativamente, nesta sexta-feira (6), da oficina promovida pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), com o tema “Emendas Parlamentares da Saúde 2025: cadastro e operacionalização”. Realizado no auditório da Faculdade 8 de Julho, o encontro reuniu gestores e técnicos de diversas cidades sergipanas com o objetivo de aprimorar a aplicação dos recursos públicos destinados à saúde municipal.

A SMS esteve representada por uma delegação composta por oito servidores, a maior entre os municípios participantes. A secretária municipal da Saúde, Débora Leite, reforçou o compromisso da gestão com a eficiência no uso dos recursos públicos e destacou a importância do planejamento para garantir a qualidade dos serviços prestados à população.

“Sabemos que os recursos são finitos. Para ofertar uma saúde de qualidade, é fundamental ter indicadores, planejamento e uso adequado dos recursos. A gestão da prefeita Emília aposta na transparência e no diálogo com os municípios. Esse é um compromisso nosso, garantir que os investimentos atendam efetivamente a quem precisa”, afirmou.

A oficina permitiu que os técnicos realizassem na prática o cadastramento das emendas, esclarecendo dúvidas sobre as mudanças nas normativas e fortalecendo a capacidade de gestão dos municípios. “Esse processo representa mais organização e eficiência na aplicação dos recursos federais, refletindo diretamente na melhoria dos serviços ofertados”, ressaltou Débora Leite.

A presidente da FAMES, Silvany Mamlak, ressaltou a relevância da participação da capital. “A presença da Saúde de Aracaju, com a maior delegação, mostra o compromisso e o olhar da prefeita Emília de estar próximo dos municípios para que a gente possa estar ofertando uma saúde de qualidade. Revela também a unidade e vontade da capital de todos os sergipanos, em apoiar os demais municípios e fortalecer a rede de saúde como um todo”, declarou.

O consultor da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Denilson Magalhães, enfatizou a relevância da oficina para as cidades se adequarem às novas exigências. “Estamos aqui para entender o que mudou nas regras das emendas parlamentares e como elas devem ser planejadas dentro das ações e serviços de saúde. Agora, tudo está diretamente ligado à capacidade instalada de cada município. Por isso, a presença de Aracaju, com toda sua estrutura e experiência, é fundamental para servir de referência aos demais”, finalizou.

Por Ascom/SMS