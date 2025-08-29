SMS oferece tratamento para quem deseja parar de fumar e alerta para os riscos do tabagismo

O tabagismo é uma doença. Classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como dependência da nicotina, o hábito de fumar está relacionado a, pelo menos, 12 tipos de câncer e a dezenas de outras enfermidades respiratórias e cardiovasculares. No Brasil, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), a fumaça do tabaco contém mais de 7 mil substâncias químicas, sendo pelo menos 69 comprovadamente cancerígenas.

Para apoiar quem deseja vencer o vício, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju disponibiliza gratuitamente o Programa de Controle ao Tabagismo, em funcionamento no Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (CEMAR), na Rua Bahia, bairro Siqueira Campos. O atendimento é de porta aberta, ou seja, não exige encaminhamento: basta apresentar documento com foto e cartão SUS, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

O serviço conta com equipe multiprofissional formada por médicos, psicólogos e assistentes sociais, que oferecem acompanhamento contínuo, estratégias terapêuticas, informações sobre os efeitos do tabaco e suporte medicamentoso, quando necessário.

A médica pneumologista Ana Paula Argôlo reforça a importância da prevenção e do tratamento: “O tabagismo é causa de doenças e por si só é uma doença. Merece tratamento. Se você faz uso de qualquer tipo de cigarro ou dispositivo para fumar, busque ajuda profissional. E se nunca experimentou, não comece. Todos fazem mal à saúde. Priorize sua vida, priorize sua qualidade de vida e seja feliz.”

A SMS de Aracaju ressalta que parar de fumar pode ser um desafio, mas é possível com informação, apoio especializado e determinação. A saúde começa por uma decisão.

