SMS orienta sobre a importância das consultas regulares e da prevenção ao câncer bucal

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Rede de Atenção à Saúde Bucal, oferece atendimento odontológico gratuito e contínuo à população nas 45 Unidades de Saúde da Família (USF). Com 68 equipes atuando diretamente na Atenção Básica, os serviços disponíveis vão desde a prevenção de cáries e tratamento de gengivas até atendimentos de urgência, sempre com foco na promoção da saúde e no bem-estar do cidadão.

Durante o mês de maio, dedicado à prevenção do câncer de boca, a campanha se intensifica para alertar a população sobre a importância do autocuidado. “O primeiro passo é conhecer o funcionamento normal da boca. Mudanças como feridas que não cicatrizam, caroços ou alterações que persistem por mais de uma semana devem ser investigadas”, alerta Valéria Mota, assessora técnica da Rede de Atenção Bucal.

Para casos que demandam cuidados mais específicos, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) realiza atendimentos de média complexidade, como cirurgias, tratamento de canal, tratamento periodontal e atendimento a pessoas com deficiência. Além disso, lesões suspeitas de câncer bucal são reguladas e avaliadas por cirurgiões bucomaxilofaciais em tempo hábil. “Se necessário e conforme a gravidade, o Centro de Especialidades faz a ponte com a rede hospitalar ou com a rede estadual, para que o tratamento oncológico seja iniciado o mais rápido possível”, explica Sthephany Barreto, assessora técnica do CEO.

O cuidado começa com o cidadão e a Rede de Atenção à Saúde Bucal está preparada para cuidar de quem procura. “Quanto mais cedo o problema for identificado, maior a chance de sucesso no tratamento. Mesmo sem dor ou sintomas, é fundamental manter consultas regulares com o cirurgião-dentista para controle e prevenção”, reforça Karinne Bourbon, assessora estratégica da Rede de Atenção Primária.

Por Ascom/SMS