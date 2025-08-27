SMS participa da ação Praça que Abraça levando atendimentos à população em situação de rua

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política para a População em Situação de Rua (Ciampe-PSR), participou da ação “Praça que Abraça”, voltada ao apoio, à mobilização e ao fortalecimento da cidadania da população em situação de rua.

A atividade aconteceu na manhã de terça-feira, na Praça Olímpio Campos, no Centro de Aracaju, em referência ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, celebrado em 19 de agosto.

Durante o evento, a população em situação de rua pôde contar com diversos atendimentos ofertados pela SMS, incluindo o Consultório na Rua, a Equipe de Redução de Danos, Vacinação, atendimentos de Odontologia e Saúde Bucal, ações de prevenção cardiovascular pela equipe CardioAju e a oferta de Práticas Integrativas e Complementares.

“A participação da Secretaria Municipal de Saúde foi essencial para garantir que a população em situação de rua tivesse acesso não apenas a atendimentos de saúde, mas também a apoio, orientação e informações que promovem cidadania e dignidade. Iniciativas como a ‘Praça que Abraça’ reforçam nosso compromisso de estar próximos de quem mais precisa, criando oportunidades de cuidado, integração social e melhoria da qualidade de vida dessas pessoas”, destacou Keila Costa, gerente técnica do Programa Redução de Danos.

Simone Gonçalves, do Movimento População de Rua Aracaju, ressaltou a importância da ação. “O evento foi maravilhoso e ofereceu diversos atendimentos para a população em situação de rua, muitos dos quais eles desconheciam”.

Foto: Ascom/SMS