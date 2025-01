SMS reforça importância de atualizar caderneta de vacinação da criança

Proteger a infância é investir no futuro. Com esse propósito, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju reforça a importância de os pais e responsáveis atualizarem a caderneta de vacinação das crianças. Até os 15 meses de vida, os pequenos devem receber 13 vacinas essenciais para prevenir doenças graves como poliomielite, meningite e febre amarela.

A gerente técnica do programa de imunização, Larissa Ribeiro, reforça a importância da vacinação como uma ferramenta essencial para a saúde pública. “O Brasil tem um programa de imunização consolidado e bem-sucedido, as vacinas são seguras e eficazes. É fundamental que pais e responsáveis estejam atentos e conscientes da eficácia das vacinas para proteger as crianças”, ressaltou.

Atualmente, há 6.242 crianças menores de dois anos cadastradas na rede municipal. Para atender essa demanda, todas as 45 Unidades de Saúde da Família (USFs) estão abertas de segunda a sexta-feira para fazer a vacinação. São 21 postos funcionando das 7h30 às 16h30 e 20 que atendem em horário estendido das 7h30 às 18h30.

Horários diferentes

USF Roberto Paixão (17 de Março): 7h30 às 15h30

USF Celso Daniel (Santa Maria): 7h30 às 15h30

USF José Augusto Barreto (Japãozinho): 7h30 às 16h

USF Irmã Caridade (Aloque): 7h30 às 15h30

Desde o nascer até os 15 meses são 13 vacinas: BCG, Hepatite B em crianças até 30 dias, Rotavírus humano, Meningococo C, Penta, Pneumocócica, Poliomielite, Febre Amarela, Hepatite A, Tríplice Viral D1, Tríplice Viral D2, Tríplice Bacteriana e Varicela.

A atualização do cartão vacinal é um ato de responsabilidade e cuidado que garante proteção contra doenças que podem comprometer a saúde das crianças. Pais e responsáveis devem comparecer à USF mais próxima com a caderneta de vacinação em mãos. A vacinação é gratuita e indispensável.

Texto e Foto: Ascom/SMS