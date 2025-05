Sociedade Sergipana de Oftalmologia alerta para a importância da consulta médica

A consulta oftalmológica é, muitas vezes, o ponto de partida para diagnósticos que vão além da visão. Indícios de hipertensão arterial ou diabetes e sinais precoces de glaucoma são algumas das condições que podem ser detectadas em uma simples visita anual ao oftalmologista. No Dia do Oftalmologista, celebrado em 7 de maio, o presidente da Sociedade Sergipana de Oftalmologia (SSO), Allan Luz, reforça que esse atendimento deve ser feito exclusivamente por profissionais com formação médica e alerta para os riscos de exames feitos por quem não possui essa qualificação.

O exame realizado por médicos oftalmologistas inclui etapas fundamentais como a avaliação da córnea, da pressão intraocular, do nervo óptico e do fundo do olho, nas quais se torna possível identificar desde problemas oculares até doenças em outras partes do corpo que possam estar silenciosas. Segundo o oftalmologista Allan Luz, a avaliação da retina pode, inclusive, revelar sinais de doenças autoimunes e cardiovasculares. “É preciso compreender que se trata de uma consulta médica completa, que avalia não só a necessidade de correção visual, mas também o risco de doenças como glaucoma, degenerações maculares e retinopatias”, explica

Além de garantir a saúde dos olhos, a consulta oftalmológica pode funcionar como uma janela para o estado geral do organismo. “A partir do exame da retina e do fundo do olho, conseguimos identificar sinais de doenças como diabetes, hipertensão e alterações vasculares importantes”, explica o oftalmologista.

A Sociedade Brasileira de Oftalmologia reforça que cerca de 70% dos casos de glaucoma no Brasil são descobertos tardiamente, o que compromete o tratamento e eleva o risco de perda irreversível da visão. A triagem precoce, feita por médicos, é essencial para reduzir esse índice.

A recomendação é que toda pessoa, independentemente da idade, deve consultar um oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. Essa prática preventiva é capaz de evitar complicações sérias, garantir qualidade de vida e, muitas vezes, detectar condições que vão muito além dos olhos.

Riscos

Apesar da complexidade envolvida, é comum encontrar pessoas recorrendo a indivíduos sem especialização, chamados de “não médicos”, para avaliar a visão. Muitas vezes, o que atrai é a praticidade oferecida em ambientes comerciais, como lojas de óculos, onde a consulta é rápida, aparentemente gratuita e atrelada à compra imediata de lentes e armações. Todavia, esse modelo faz com que o paciente acredite estar sendo devidamente examinado, quando na verdade está apenas passando por um teste refracional, insuficiente para identificar condições mais sérias. Essa falsa sensação de segurança pode comprometer a saúde ocular e adiar o diagnóstico de doenças potencialmente graves.

“Fazer uma avaliação apenas refracional, com foco na prescrição de óculos, é um grande equívoco. A pressão intraocular pode estar alterada sem apresentar sintomas, e só o exame médico é capaz de detectar isso”, alerta o oftalmologista Allan. “Temos relatos de pacientes que perderam a visão por conta de um glaucoma não diagnosticado a tempo.”

Além da segurança, há um aspecto legal envolvido. A avaliação da visão feita fora do ambiente médico pode configurar prática ilegal e, em alguns casos, está associada à “venda casada”, ação quando o exame é vinculado à comercialização de produtos, o que é proibido por lei.

O Dr. Allan Luz ressalta ainda que o exame oftalmológico deve ser realizado em ambiente adequado, com estrutura clínica, e conduzido por profissionais com formação específica. “É uma consulta médica, sistemática e abrangente. Não é algo que pode ser substituído por um atendimento em ótica ou consultório sem respaldo médico”, conclui.

Sobre o Dr. Allan Luz

Especialista em transplante de córnea, tratamento do ceratocone e cirurgia refrativa, Dr. Allan Luz tem uma trajetória consolidada na oftalmologia. Formado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), iniciou sua carreira ao lado do Dr. Mário Ursulino, fundador do Hospital de Olhos de Sergipe (HOS), referência na área no Estado. Atualmente, é professor e coordenador do curso de especialização do HOS, pioneiro e único na área em Sergipe, além de presidir a Sociedade Sergipana de Oftalmologia.

Com doutorado em Oftalmologia e Ciências Visuais pela Universidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp), Dr. Allan Luz recebeu premiações nacionais e internacionais e se destaca como palestrante em congressos e simpósios. Em sua trajetória, acumula mais de 100 aulas em eventos científicos e 40 artigos publicados em periódicos especializados, consolidando sua expertise no campo da oftalmologia.

