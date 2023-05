Solução inovadora pra combater o Aedes será apresentada a gestores da saúde nesta quinta

Nesta quinta-feira, dia 1º, gestores da saúde sergipana conhecerão o Aedes do Bem, solução inovadora desenvolvida pela multinacional Oxitec para combater o mosquito Aedes aegypti. Idealizado pela empresa sergipana Q-Limpo Saúde Ambiental, o evento acontece a partir das 9 horas no auditório do Prime Escritórios.

O Aedes do Bem é uma caixa especial que funciona como criadouro de mosquitos machos geneticamente modificados. O processo é simples: dentro da caixa são adicionadas água e larvas de mosquitos. Após 28 dias, cerca de 1200 mosquitos geneticamente modificados nascem.

A partir desse momento, eles são liberados no ambiente, onde começam a circular em busca de fêmeas para procriar. É nesse ponto crucial que ocorre a mudança no ciclo de reprodução. Devido à modificação biológica realizada nos mosquitos machos, apenas esses serão gerados, impedindo a propagação de doenças, que é feita pelas fêmeas.

O Aedes do Bem representa uma promissora abordagem no controle do mosquito Aedes aegypti, trazendo esperança no combate efetivo de doenças como a dengue, zika e chikungunya, transmitidas por esse vetor.

Palestra explicativa

A apresentação do produto será feita pela Drª Luciana Medeiros, bióloga e pesquisadora, que demonstrará aos gestores, de forma didática, os principais benefícios e a importância de soluções que envolvam inovação e biotecnologia no combate e controle de pragas.

Luciana é doutora em Biologia Funcional e Molecular com pós-doutorado em Genética Molecular pela Unicamp e especialização em Gestão de Projetos de Inovação pela USP. Com experiência de mais de 20 anos no setor de Biotecnologia, atualmente ela é responsável pelas operações de campo do Brasil no Programa de Saúde da Oxitec.

Serviço

O quê: apresentação do Aedes do Bem aos gestores da saúde.

Quando: quinta-feira, dia 1º.

Horário: 9 horas

Onde: auditório do Prime Escritórios, Avenida Jorge Amado, 1565, Jardins

Contato: (79) 9 9850-5863 – Assessoria de Comunicação

