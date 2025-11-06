Sorrisos restaurados e novos avanços marcam a transformação da saúde bucal em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vem transformando o cenário da saúde bucal na capital. A ampliação dos serviços, a reestruturação das unidades e o fortalecimento das equipes têm garantido que cada vez mais aracajuanos tenham acesso a atendimentos de qualidade. A população, antes limitada pela falta de estrutura, hoje encontra consultórios equipados, profissionais valorizados e serviços que promovem prevenção, tratamento e acolhimento.

Segundo a assessora técnica de Saúde Bucal, Valéria Mota, o início da gestão foi desafiador. “Quando chegamos, das 45 unidades de saúde, apenas 16 estavam com atendimento odontológico normalizado. Muitas estavam paradas há oito meses por falta de equipamentos essenciais ou de profissionais. Conseguimos comprar novos compressores, recompor as equipes e colocar todas as unidades em funcionamento”, explica.

Ela destaca que a cobertura de saúde bucal no município, que era de 37%, deve crescer ainda mais até o fim do ano. “Nosso objetivo é ampliar o número de equipes e levar atendimento a todos os bairros. Já solicitamos ao Ministério da Saúde a criação de 25 novas equipes e de uma unidade móvel”, completa.

Entre as medidas implementadas, estão a aquisição de 25 novos compressores odontológicos, a contratação de 10 dentistas e 6 auxiliares de saúde bucal, além da retomada das parcerias com universidades e instituições da área. “Firmamos uma parceria com a Associação Brasileira de Odontologia para reduzir a fila do bucomaxilo e com as universidades de Sergipe para receber alunos em estágio supervisionado nas unidades. Isso reforça o atendimento e forma novos profissionais comprometidos com o SUS”, ressalta Valéria.

O cirurgião-dentista, Tito Marcel, que atua na USF Augusto Franco, confirma as melhorias percebidas no dia a dia. “Hoje o acesso à odontologia pública melhorou muito. Conseguimos atender a população de forma organizada, com horários destinados a gestantes, idosos e pessoas com deficiência. Também mantemos o atendimento de demanda espontânea, o que garante que ninguém fique sem assistência”, afirma.

Ele destaca que o suporte da gestão tem sido essencial. “Quando há algum problema de equipamento, a manutenção é feita em pelo menos 24 horas. Isso evita interrupções e garante que o paciente continue o tratamento. A odontologia de Aracaju vive um novo momento, mais resolutivo e humano”, afirma.

A integração entre ensino e serviço também tem fortalecido o cuidado odontológico. A professora Simone Guedes, orientadora de estágio supervisionado, afirma que levar os estudantes para dentro das unidades públicas amplia a formação deles e reforça o compromisso social. “A gente mostra como o SUS funciona, quais são as formas de atendimento e a importância da humanização. Eles aprendem que o sistema público também é um espaço de trabalho e de cuidado com a população”, explica.

O estudante Gustavo Cícero dos Santos, do 8º período de odontologia, conta que essa vivência tem sido fundamental. “Estar nas unidades faz a gente entender como o SUS funciona na prática e como o dentista pode atuar na promoção da saúde. É uma experiência que muda a forma como enxergamos a profissão”, diz.

Os resultados já são percebidos pela população. Eliane Cardoso, que levou a filha para atendimento, elogia o serviço. “Foi tudo muito rápido e tranquilo. Fomos acolhidas, bem atendidas e o dentista cuidou direitinho dos dentes dela. Já saímos com o retorno marcado para o acompanhamento”, conta.

A moradora Lídia Fontes, mãe de Ana Helena, de 7 anos, também reconhece a assistência. “Minha filha precisava de uma restauração e foi tudo perfeito, conseguimos o tratamento em tempo hábil. O dentista foi cuidadoso e deixou ela bem à vontade. Dá pra ver que é um serviço feito com carinho e qualidade”, afirma.

Reconhecimento do CRO

O trabalho desenvolvido em Aracaju também ganhou reconhecimento. A secretária municipal da Saúde, Débora Leite, recebeu a Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, concedida pelo Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO-SE), pela contribuição à expansão da saúde bucal no município.

“Recebemos a rede com 37% de cobertura e vamos encerrar 2025 com 70%. Isso mostra o compromisso da gestão com a saúde da população. Estamos ampliando equipes, implantando novas tecnologias e, em breve, vamos instalar aparelhos de raio-x odontológico em cada uma das regiões dos oito distritos da cidade. Em parceria com o CRO, a Universidade Tiradentes e o apoio dos parlamentares, vamos avançando”, afirma a secretária.

Com investimento, planejamento e parcerias estratégicas, a Prefeitura de Aracaju fortalece a Rede de Atenção Primária e garante mais qualidade de vida à população. “Acreditamos que saúde começa pela boca, e estamos trabalhando para que cada cidadão tenha acesso a um sorriso saudável”, conclui Débora Leite.

