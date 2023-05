Super Mario será a próxima atração do projeto Ingresso Azul na Rede Cinemark

Nesta segunda-feira (22), a Rede Cinemark do RioMar Aracaju e Shopping Jardins exibe Super Mario Bros – O Filme, em sessão especial adaptada para crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias.

Durante a exibição do filme, o volume do som é mais baixo que o das sessões convencionais e a sala permanecerá com as luzes acesas. Além disso, as exibições não contam com propagandas comerciais e trailers. A sessão é aberta ao público e todos pagam meia entrada.

No RioMar a sessão do Ingresso Azul será exibida na sala 2, às 15h. Já no Cinemark Jardins, o filme Super Mario inicia às 14h40, na sala 4. Os ingressos já estão à venda no site, bilheterias, autoatendimento ou no app da Cinemark. Os horários das exibições podem ser conferidos no https://www.cinemark.com.br/aracaju/cinemas

Para maior conforto, os empreendimentos disponibilizam vagas exclusivas para autistas nos estacionamentos e abafadores de som para pessoas neurodiversas. O empréstimo gratuito pode ser solicitado no Espaço Família do RioMar Aracaju e no Balcão de Informações em frente à Portaria A do Shopping Jardins.

Sobre o filme

Em Super Mario Bros. – O Filme, Mario é um encanador que trabalha junto com seu irmão Luigi. Um dia, Mario e Luigi vão parar no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach, mas ameaçado pelo rei dos Koopas, Bowser. Mario terá que aprender como viver nesse novo reino perigoso, passando por vários biomas, aprender a dirigir carros, utilizar itens que o fazem soltar bolas de fogo das mãos, virar um animal e andar em plataformas nada confiáveis. Também estará acompanhado de amigos como Toad e Donkey Kong.

