Superação e conquista de medalhas marcam primeiras semanas da delegação de Sergipe

As duas primeiras semanas dos Jogos da Juventude 2025 foram marcadas por emoção, conquistas e despedidas de jovens atletas que escreveram histórias inspiradoras no evento. Além da atmosfera de amizade, aprendizado e superação, Sergipe também já tem três medalhas no quadro geral, com duas pratas e um bronze. A participação dos atletas sergipanos tem apoio direto do Governo de Sergipe, que reforçou seu compromisso com o esporte estudantil ao garantir toda a logística necessária para a delegação nos Jogos da Juventude.

Foram custeadas as passagens aéreas, alimentação e uniformes dos atletas, em parceria com o Banco do Estado de Sergipe (Banese), em um investimento de mais de R$ 600 mil. A ação reafirma a prioridade em apoiar o desenvolvimento esportivo, proporcionando condições adequadas para que os jovens atletas possam competir em igualdade com representantes de todo o país.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, ressaltou o impacto do evento. “Cada medalha conquistada simboliza o esforço, a dedicação e a esperança desses jovens. Sergipe é uma potência esportiva não só pelos talentos revelados, mas por dar condições para que esses atletas transformem o sonho em realidade”, destacou.

A última semana dos Jogos da Juventude segue até o próximo domingo, 28, com a expectativa de novas medalhas para Sergipe, especialmente nas modalidades coletivas, que prometem movimentar ainda mais o evento e emocionar o público.

Medalhas

A medalha de prata na natação foi conquistada por Rafael Aguiar, que já integra o programa Bolsa Atleta Sergipe na categoria internacional. O nadador, uma das grandes promessas do estado, reforça que esse resultado é mais um passo para manter sua preparação de alto nível. “O Bolsa Atleta tem sido fundamental para minha carreira. Essa medalha me motiva ainda mais a continuar treinando forte e já pensar em 2026, onde espero seguir representando Sergipe e o Brasil em grandes competições”, afirmou.

No atletismo, a jovem Maria Gabrielly, estudante da Escola Estadual Professor Acrísio Cruz, também conquistou a prata, emocionando a delegação sergipana com sua performance de destaque. Já no wrestling, foi a vez de Pedro Gabriel Pestana garantir a medalha de bronze na categoria greco-romana 48kg, em uma disputa intensa.

Essas conquistas reforçam não apenas o talento dos atletas sergipanos, mas, também, a importância de programas de incentivo como o Bolsa Atleta Sergipe, que possibilitam melhores condições de treinamento e estimulam jovens a persistirem em seus sonhos. Muitos participantes enxergam nessas oportunidades um caminho para desenvolver sua trajetória esportiva e alcançar voos ainda mais altos.

Despedidas

Para muitos atletas, esta edição representou a última participação no evento, deixando um clima de nostalgia e saudade. Entre eles, a arqueira Ellen Gabriele, que viveu intensamente sua despedida. “É difícil acreditar que essa foi a minha última vez nos Jogos da Juventude. Levo comigo amizades, aprendizados e a certeza de que o esporte sempre fará parte da minha vida”, declarou.

Na natação, nove atletas sergipanos presentes se despediram da competição, reforçando o quanto a experiência vai além das medalhas. Ela representa aprendizado, compromisso, crescimento e inspiração para que sigam em busca de novos sonhos.

Exemplos

Durante o evento, também foi possível encontrar exemplos que enchem Sergipe de orgulho, como o ciclista Gideoni Monteiro, ex-atleta olímpico e Bolsa Atleta Aracaju em 2011. Hoje, ele é responsável por selecionar talentos para o alto rendimento da Confederação Brasileira de Ciclismo. Além dele, nomes como Duda Lisboa, referência nacional no vôlei de praia, foram lembrados como símbolos da força do esporte sergipano.

Texto e foto ASN