Tamo Junto Aracaju: Prefeitura se une a parceiros e amplia serviços para a população do José Conrado

A terceira edição do projeto Tamo Junto Aracaju acontece neste sábado, 18, e a Prefeitura se uniu a diversos parceiros para levar mais serviços à população do bairro José Conrado de Araújo.

A programação será realizada no Centro Social Urbano Professor Gonçalo Rollemberg Leite, conhecido como CSU, das 8h às 13h, com emissão da Carteira de Identidade Nacional, atendimentos médicos, vacinação, orientações sociais, atividades esportivas e culturais, doação de mudas, vacinação e microchipagem de cães e gatos, além de ações voltadas ao empreendedorismo e à empregabilidade.

Entre os parceiros que participam do Tamo Junto está o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que levará um totem interativo para divulgar informações e dados do instituto, permitindo que a população tenha acesso a informações sobre o bairro, município e o país. A instituição também participará com o projeto IBGE Educa, por meio da distribuição de cartilhas e folders educativos.

No evento, as ações da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) serão fortalecidas com o apoio da Associação Visão Para Todos, que realizará consultas e exames oftalmológicos, e do Projeto de Extensão SerMed, que levará três clínicos gerais para o atendimento médico à população, com o apoio de 20 estudantes de medicina responsáveis pela triagem e realização de testes vitais.



Sucesso de público



Na primeira edição do projeto, realizada em agosto no Lamarão, foram contabilizados 784 atendimentos. Já no bairro Industrial, a segunda edição garantiu 1.906 atendimentos à comunidade, um aumento de 143% que consolida o Tamo Junto Aracaju como uma ferramenta que aproxima a gestão da população para garantir o exercício da cidadania.

Confira os serviços clicando aqui.



Sobre o Tamo Junto Aracaju



Criado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Segov), o projeto tem o objetivo de aproximar os serviços públicos da população, descentralizando atendimentos e fortalecendo o vínculo entre gestão e comunidade. Realizado mensalmente, o Tamo Junto reúne diversas secretarias e órgãos municipais, como Saúde (SMS), Assistência Social (Semfas), Educação (Semed), Meio Ambiente (Sema), Esporte e Juventude (Sejesp), Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), entre outros, visando oferecer ações de saúde, cidadania, cultura, esporte, empregabilidade e bem-estar. A iniciativa busca promover inclusão social e garantir o acesso da população aos direitos e serviços da Prefeitura de forma prática e eficiente.

Foto: Ronald Almeida/ Secom PMA