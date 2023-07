Técnico de Enfermagem ganha R$ 10 mil do Banese Clube + no mês de junho

Wedson Maciel reativou a conta no banco dos sergipanos há um ano, quando foi convocado para trabalhar na rede estadual de saúde.

O técnico de enfermagem Wedson Almeida Maciel, 34 anos, foi o contemplado do mês de junho do Banese Clube +, e recebeu o prêmio de R$ 10 mil na agência Francisco Porto, unidade do banco onde tem relacionamento. Durante a entrega simbólica da premiação, ele se emocionou e falou sobre a felicidade por ter sido contemplado. “Quando percebi que era real me emocionei e chorei demais”, contou.

Ele confessou que ainda não sabe o que fará com o valor recebido, pois está em dúvida entre utilizar o dinheiro para quitar o apartamento recém-adquirido, ou comprar um carro, já que trabalha em três locais diferentes e o deslocamento de transporte coletivo além de complicado, é muito cansativo.

“Deus é tão maravilhoso. Esse prêmio chegou em uma hora tão boa, justamente quando estava analisando a possibilidade de comprar um carro, pois trabalho em hospitais que ficam distantes um do outro, um na zona oeste, outro aqui perto da Francisco Porto, e outro no bairro 17 de março”, contou.

Wedson Maciel explica que sabia dos benefícios do Clube +, porém nunca imaginou que pudesse ser um dos ganhadores do prêmio. “Até hoje nem rifa havia ganhado, mas sempre soube que esse dia chegaria, e agora já quero o próximo. Por isso digo às pessoas que acreditem, que participem e tenham fé, porque a gente não sabe o dia de amanhã e uma boa surpresa sempre pode acontecer”, aconselhou.

Premiado de maio

O contemplado com o prêmio de R$ 10 mil do Banese Clube + do mês de maio foi o frentista Fernando Henrique dos Santos, morador do povoado Robalo, Zona de Expansão da capital, e cliente da agência Banese da Atalaia.

Sobre o Clube +

O ‘Clube +’, produto disponibilizado pelo Banese aos correntistas, realiza mensalmente o sorteio de um prêmio no valor de R$ 10 mil. Além disso, oferece aos associados diversos benefícios, como descontos especiais em estabelecimentos parceiros; isenção no pacote de tarifas bancárias; acesso a serviços de assistência 24h e seguro de acidentes pessoais.

Para saber mais informações e participar do Banese Clube + acesse www.clubemaisdebeneficios.com.br/

Ascom Grupo Banese

