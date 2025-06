Tecnologia de ponta em Aracaju: exame peniano que avalia causas da disfunção erétil

Urologista Dr. André Yoichi explica como funciona o Ultrassom Doppler Peniano com Fármaco-Indução.

O ultrassom Doppler peniano com fármaco-indução já é uma realidade em Sergipe. O exame, já consolidado em grandes centros médicos, agora está disponível em Aracaju, no Hospital do Rim, e se destaca como uma das ferramentas mais precisas para avaliar as causas vasculares da disfunção erétil.

Segundo o urologista Dr. André Yoichi, responsável pela implantação do exame na unidade, a novidade representa um grande avanço para a urologia. “Muitos homens sofrem com a disfunção erétil sem saber que a origem do problema pode estar em alterações do fluxo sanguíneo peniano. O Doppler peniano com fármaco-indução nos permite investigar com precisão se há falha arterial ou insuficiência venosa, possibilitando um diagnóstico assertivo e um tratamento direcionado”, explica o especialista.

Como o exame é realizado

O procedimento é relativamente simples e seguro. Primeiro, é administrado um medicamento vasodilatador diretamente no corpo cavernoso do pênis, induzindo uma ereção farmacológica. Em seguida, o exame de ultrassom com Doppler analisa o fluxo sanguíneo das artérias e veias penianas em tempo real.

“O exame é minimamente invasivo, não causa dor significativa e não utiliza radiação. O paciente permanece consciente durante todo o procedimento, que dura cerca de 10 minutos. Os resultados ajudam tanto no diagnóstico quanto no planejamento do tratamento, inclusive cirúrgico, quando necessário”, esclarece Dr. André.

Para quem o exame é indicado

O Doppler peniano fármaco-induzido é indicado principalmente para homens com disfunção erétil que não respondem adequadamente aos medicamentos orais. Também é recomendado nos seguintes casos:

Avaliação pré-operatória em portadores da Doença de Peyronie (curvatura peniana);

Disfunção erétil após trauma ou cirurgias na região pélvica;

Pacientes jovens com queixas persistentes, sem causa psicológica evidente;

Casos de priapismo (ereção prolongada) ou suspeitas de alterações anatômicas ou vasculares.

“É um exame fundamental para aqueles que já tentaram tratamentos sem sucesso ou têm indicação de cirurgia. Com ele, conseguimos mapear exatamente o que está acontecendo com o fluxo sanguíneo do pênis”, reforça o urologista.

Acesso facilitado em Aracaju

Até pouco tempo, pacientes sergipanos precisavam se deslocar para outros estados em busca desse tipo de diagnóstico. Agora, com a realização do exame no Hospital do Rim, em Aracaju, esse cenário muda.

“Conseguimos trazer para Sergipe um recurso diagnóstico que estava concentrado nos grandes centros. Isso representa um salto em qualidade no cuidado à saúde sexual masculina”, afirma Dr. André Yoichi. “Nosso objetivo é ampliar o acesso e oferecer um atendimento completo, ético e embasado em evidências.”

Agendamento e mais informações

O exame já está disponível mediante agendamento. Os interessados podem procurar o Hospital do Rim, que conta com equipe especializada para avaliação prévia e orientação individualizada.

Com este exame disponível, Sergipe dá mais um passo no cuidado integral ao homem, promovendo dignidade, saúde e qualidade de vida.

Fonte e foto: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing.