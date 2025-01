Temporada 2025 do kartismo sergipano inicia no dia 22 de fevereiro. Confira as datas

Depois de quase três meses, os motores voltarão a roncar no Kartódromo Emerson Fittipaldi, na Orla da Atalaia, no dia 22 de fevereiro para o início da temporada 2025 do kartismo sergipano. A Copa Samam RAM será o pontapé inicial das disputas que terão sequência no dia 26 de abril com a realização da primeira de seis etapas do Campeonato Sergipano de Karts.

O ano de 2025 também marca o início de uma nova gestão na diretoria da Associação Sergipana de Karts composta pelo presidente Hércules Cardoso, o diretor administrativo Anderson Almeida, o diretor financeiro Douglas Dantas e o diretor técnico Eduardo Mellara.

Para esta nova temporada, são esperados pilotos de todo o país em Aracaju, afinal existe uma grande possibilidade da capital sergipana sediar mais uma vez a Copa Brasil de Kart com a participação de aproximadamente 500 pilotos.

Confira o calendário 2025:

22/02 – Copa Samam RAM

26/04 – Etapa 1 Sergipano

31/05 – Etapa 2 Sergipano

30/08 – Etapa 3 Sergipano

27/09 – Etapa 4 Sergipano

25/10 – Etapa 5 Sergipano

13/12 – Etapa 6 Sergipano

