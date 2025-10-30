Todas as 45 unidades de saúde passam a oferecer atendimento para síndromes gripais

A Prefeitura de Aracaju, por meio Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju informa que, a partir de agora, os serviços antes oferecidos pelo Centro de Atendimento e Triagem de Síndromes Gripais, o gripário, passam a ser realizados em todas as 45 unidades de saúde de Aracaju.

Essas unidades estão devidamente estruturadas para realizar triagem, consultas médicas e de enfermagem, dispensação de medicamentos e testagem para Covid-19, garantindo um atendimento completo e mais próximo de cada usuário.

Com essa descentralização do serviço, não será mais necessário se deslocar até o bairro Coroa do Meio para receber atendimento. A partir desta mudança, o gripário funcionará até às 12h desta sexta-feira, 31 de outubro, encerrando suas atividades de forma planejada e segura.

Foto: Ascom/SMS